RUGBY. Top 14. Deux matchs délocalisés à l’Abbé Deschamps à Auxerre

Le Racing 92 a choisi de délocaliser deux rencontres de Top 14 au stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre : les réceptions de l'Aviron Bayonnais et de la Section Paloise.

En Top 14, les délocalisations sont légion durant la saison. Elles sont généralement lieu lors de grandes affiches de championnat ou de Champions Cup afin de pouvoir répondre aux attentes des supporters. C'est aussi l'occasion pour l'équipe qui reçoit de faire entrer plus d'argent dans les caisses grâce à une grande capacité d'accueil du stade.

Mais ce n'est pas toujours le cas. Le Racing 92 a ainsi choisi l’Abbé Deschamps à Auxerre pour jouer deux matchs de Top 14 dans les prochains mois. Un stade dont la capacité est de 18 541 places contre 30 000 pour La Paris La Défense Arena. Néanmoins, celle-ci peine généralement à faire le plein avec 9 714 spectateurs en moyenne selon les chiffres d'Actu.fr début janvier.

"Nous sommes ravis d’apporter la compétition du Top 14 à Auxerre et d’offrir aux amateurs de sport de la région une occasion exceptionnelle de vivre l’expérience Racing 92 de plus près. Le Stade de l’Abbé Deschamps est un lieu chargé d’histoire et nous sommes convaincus que cela ajoutera une dimension unique aux deux confrontations à venir", a commenté Laurent Travers, Président du Racing 92, via le site officiel du club.

Pour rappel, le club ciel et blanc a déjà délocalisé par le passé au Stade Bollaert-Delelis à Lille et au Stade Océane du Havre. Rendez-vous est donc donné cette année le week-end du 11 et 12 mai puis du 1er et 2 juin. Notez qu'à ce moment-là, l'Arena sera occupée par la star américaine Taylor Swift. Tandis qu'en juin, l'enceinte commencera sa préparation pour accueillir les épreuves de natations de Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ces deux rencontres auront lieu en fin de saison lors de la 23e puis de la 25e journée face à Bayonne puis Pau. Le public se déplacera-t-il en nombre pour voir ces deux affiches ? Le Racing 92 réalise une excellente saison et domine pour l'heure le Top 14 avec huit victoires après douze journées.

Les Basques ont aussi montré de très belles choses, en particulier à domicile où ils ont récemment battu les Franciliens après un match fou 27 à 23. Ils sont plus à la peine à l'extérieur malgré un match nul décroché sur le pré du Munster en Champions Cup.

Du côté de la Section Paloise, on s'accroche aux places qualificatives avec un début d'exercice tonitruant. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour les Béarnais qui pourraient profiter de la période internationale pour engranger des points.

Si d'aventure le classement reste serré jusqu'à la dernière journée, ces deux rencontres à Auxerre pourraient être décisives pour le Racing 92 en vue d'une qualification directe pour les demi-finales.

Le Stade Abbé Deschamps est un haut lieu du sport. Après avoir reçu les équipes de France de Football à plusieurs reprises et bien sûr depuis plus de 105 ans les matchs de l’AJA, nous sommes ravis d’accueillir le Racing 92 dans notre stade et de faire vivre aux passionné(e)s deux évènements sportifs inédits sur notre territoire cette année. (Baptiste Malherbe, Président de l’AJ Auxerre)