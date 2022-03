RUGBY. Top 14. Depuis quand l'UBB n'avait pas perdu 5 fois de suite ?

L'Union Bordeaux-Bègles a encaissé face à Clermont sa cinquième défaite consécutive. Une contre-performance qui n'était plus arrivée depuis trois saisons.

L'Union Bordeaux-Bègles traverse un passage critique en cette fin d'hiver. Leader incontesté du Top 14 il y a encore quelques semaines, les coéquipiers de Matthieu Jalibert viennent d'enchainer une série de cinq défaites consécutives en championnat. Alors que les Girondins dominaient leur sujet face à Clermont ce week-end, le carton rouge infligé peu avant l'heure de jeu à Kane Douglas a handicapé la fin de match de l'UBB. Malgré la défaite, le comportement des joueurs a été salué par l'entraineur Christophe Urios en conférence de presse :

Contre Pau on n’avait pas su se mobiliser car on pensait que mettre le bonus suffisait pour gagner le match, là, j’ai trouvé que c’était bien. J’ai vu une préparation positive dans la semaine. J’ai trouvé que l’on a dominé le match. Mais ce soir, même s’il y a plein de points positifs comme la qualité de notre rugby, la qualité des jeunes, le nombre d’occasions que l’on s’est créées et le nombre de situations au pied que l’on rate…

Ce soir, c’est de la déception qui l’emporte quand même. Je regrette que l’on ne marque pas les essais quand il faut les marquer. Il y a des essais qui étaient plus faciles à rater qu’à marquer. Mais c’est comme ça. La roue ne tourne pas dans le bon sens pour nous. C’est comme ça. On a une semaine pour se régénérer et on enclenchera une nouvelle dynamique à la reprise.

Cinq défaites consécutives, cela n'était plus arrivé depuis la saison 2018/19, plus exactement les cinq dernières journées de la saison régulière. Une époque où Bordeaux-Bègles échouait chaque année aux portes des phases finales du championnat. Une des défaites les plus marquantes a été celle reçue face au Stade Toulousain à Chaban-Delmas (36-43), alors que les coéquipiers de Baptiste Serin menaient 36 à 7 à la pause. Avec une période de coupure juste avant le sprint finale du championnat, Bordeaux-Bègles a l'occasion de reprendre des forces pour arriver en forme pour les phases finales du championnat.