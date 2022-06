RUGBY. Top 14. La programmation de la phase finale avantage-t-elle un club ?

Depuis dimanche soir, nous connaissons les affiches et la programmation de la phase finale du Top 14. Mais comment cette dernière a-t-elle été décidée ?

Le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby Club, premier et deuxième du Top 14, joueront les demi-finales du championnat de France. Bordeaux-Bègles, Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 passeront par la case barrage. Dès que le classement final de la phase régulière a été connu, la Ligue Nationale de Rugby, en concertation avec le diffuseur Canal +, s'est mis d'accord pour l'horaire des rencontres. Le site Rugbyrama nous apprend d'abord que le choix du prime time pour les horaires a été fait pour optimiser les audiences. Avec l'absence de rencontres de football, le schéma adopté toute la saison, à savoir deux belles affiches un samedi soir et un dimanche soir, sera encore adopté pour les barrages.

Concernant la répartition des équipes, la théorie veut que le premier de la phase régulière soit avantagé par rapport à une éventuelle qualification en finale. Le Castres Olympique, donc, a été programmé le vendredi 17 juin à 21h05 pour la première demi-finale, et Montpellier le lendemain au même horaire pour la seconde. Les Tarnais possèdent alors un avantage de 24h de récupération en plus pour disputer la finale au Stade de France. Ainsi, le barrage entre Toulouse et La Rochelle, a été programmé le samedi 18 au soir, et celui entre Bordeaux et le Racing 92 le lendemain, pour que chaque barragiste qualifié en demi-finale possède le même temps de récupération, à savoir six jours.