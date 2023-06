RUGBY. Top 14. Oranges, à damiers, ces maillots ont divisé les supporters

Chaque fin de saison rime avec nouveaux maillots. Le Stade Toulousain et l’ASM ont dévoilé une de leurs tuniques pour la saison 2023/24. Celui du club haut-garonnais a, comme évoqué précédemment, beaucoup fait réagir les supporters. Ce n’est pas la première tunique à diviser, en voici une sélection non-exhaustive.

Rugby. Top 14. Le Stade Toulousain en jaune fluo ? Les fans en furie !

Le club de la Rade en bleu turquoise ! C’est la couleur choisie pour le maillot extérieur du Rugby Club Toulonnais cette saison. Une tunique “citoyenne” qui illustre l’engagement du RCT pour la “protection des mers et des océans” à travers sa fondation “Rugby Coeur Toulonnais“. 3€ sont reversés à des associations pour chaque maillot vendu. Une initiative louable qui n’a pas suffi à convaincre les tribunes de Mayol.

On va pas se mentir, un maillot à mi-chemin entre Bayonne et le Racing 92, style délavé à la javel, n'est pas vraiment ce qu'on attendait pour un maillot extérieur, que l'on va régulièrement voir cette saison.

