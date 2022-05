RUGBY. Top 14. Blessure de Villière, JIFF et mal de crâne, les supporters inquiets pour le RCT

La finale de Challenge Cup perdue face à Lyon à Marseille pourrait laisser des traces chez les Toulonnais. Certains supporters ne croient plus à la qualification.

Maintenant c’est le Racing dimanche prochain. On a perdu Villière, les joueurs sont certainement émoussés, va falloir qu’on aligne 17 JIFF, le Racing qui a eu deux semaines pour préparer ce match.



L’équation fait mal à la tête. — La #TeamRCT (@team_rct) May 28, 2022

Le @RCTofficiel du début de saison tu vient la fleur au fusil physiquement et mentalement. Sans commentaire #RCTLOU — Mordus du Rct (@MordusRct) May 27, 2022

ce soir nous avons été transparent dans tous les domaines, manque de réalisme, on a pas su imposé notre rythme et notre jeu habituel, quel dommage !!!! Bravo aux lyonnais pour cette victoire amplement mérité. #rctlou #RCToulon #LOURCT #ChallengeCupRugby May 27, 2022

Bah ya pas eu match au final. Ya eu Serin vs une équipe. Les highlights de Carbonel en finale : je me suis fait rouler dessus par Tuisova 😂😂 #rctlou — Fustilio (@TheFlopman) May 27, 2022

#rctlou sans équivoque la pire défaite en finale du @RCTofficiel , presque une humiliation. Merci pour ces trois mois à rêver, ça méritait une autre fin. — Gégé di Farigouletto (@farigouletto) May 27, 2022

Çà fait longtemps que les toulonnais ont abdiqué dans ce match. Ollivon perce, personne au relais. Lyon c’est tout le contraire. Les toulonnais ne se sont pas battus ce soir. Très décevant #RCTLOU — Baleg (@CBalleyguier) May 27, 2022

C'est hallucinant comment le RCT a été DOMINÉ pendant quasiment tout le match.

Dommage retour à la maison sans coupe #rctlou #beINSPORTS — Ludo (@rlstyle93) May 27, 2022

J'espère que la défaite ne laissera pas trop de traces dans les têtes — IMBERT René (@IMBERTOfficiel) May 28, 2022

J'étais au stade on a était attentiste spectateurs et on a rien combatu..les joueurs non plus de jus — 🇨🇵🇪🇦RCT🔴⚫🏉RCMF⚪⚽️OL🔴 (@realsanti83) May 27, 2022

Ce match est HONTEUX ... Que tous les mercenaires se cassent ... Que le staff se pose les bonnes questions ! Ce club appartient aux Toulonnais et pas à des branquignolles qui sont là pour se gargariser ... — MégaRV 🇫🇷 🖱🥳☀🤟 (@NonoRV) May 27, 2022

On peut perdre une finale de Challenge Cup mais pas deux, ... , on peut perdre trois finale de Challenge Cup mais pas 4 🙄

A merde oui 🥺

Bravo pour le parcours et rdv au hangar dimanche prochain

L'histoire n'est pas fini ❤️🖤 pic.twitter.com/3OliVqm5qe — Christian 💉💉💉 (@FioriChrichri) May 27, 2022

Arrêtez les critiques depuis l'arrivée d'Azéma on joue des finales TOUS les week-end. Maintenant pensons au prochain match. Et merci au groupe pour ce beau parcours ❤🖤 — MARTINA Pascal 🔴⚫️⭐️⭐️⭐️ (@pascal_martina) May 27, 2022

Le contenu du jeu n'était pas bon après une longue période😩

Faisons de notre mieux pour ne pas baisser le classement lors de la course finale de la semaine prochaine... — Yosuke Fukuda (@gomeosanbonba) May 27, 2022

Ouha les commentaires

Ils gagnent c'est les meilleurs

Ils perdent c'est des bouseux

Il y a 5 mois Ils étaient derniers

Hier 1 finale et à 1 match d'une phase finale, faut profiter de ce qu'ils ont fait depuis 5 mois de toutes ces émotions qu'ils nous ont procurés

MERCI — Ritzenthaler Laurent (@legaulas77) May 28, 2022

Le rct n’a rien montrer on aurais du en prendre 50 mérite un désastre tactique un engagement éteint des passes effrayante des positionement défensif désastreux et j’en passe si j’allais au vel pour voir un match de pré honneur il fallais me le dire — Romanello (@RomanelloThomas) May 28, 2022

Match compliqué oui mais quand on soutient une équipe on se doit aussi d’être là quoiqu’il arrive et même dans la défaite. Ils sont tout de même finalistes. Le RCT nous a offert de beaux moments et de belles victoires, ne l’oublions pas. Parce que Toulon ❤️🖤 — Marina HELLI (@MarinaHelli) May 28, 2022

A l’image de notre saison. Des rendez-vous manqués, que des regrets… — Taddei Chris (@TaddeiChris83) May 27, 2022