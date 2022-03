RUGBY. Top 14. Biarritz vs Toulon, les compositions du match le plus important de la saison

Découvrez les compostions de Biarritz et de Toulon, deux équipes en fâcheuse posture en Top 14 qui ont énormément besoin de points.

Découvrez les compostions de Biarritz et de Toulon. Du côté du BO, Peyresblanques et Hirigoyen, annoncés à Paris, seront titulaires au talon et en 3e ligne. Armitage débutera sur le banc tandis que la charnière sera composée de Cubelli et Herron. Grosse paire de centres avec Saili et Kuridrani.

Biarritz 1 Cronin 2 Peyresblanques 3 Nutsubidze 4 Dyer 5 O’Callaghan 6 Dixon 8 Jalagonia 7 Hirigoyen 9 Cubelli 10 Herron 11 Barry 12 Saili 13 Kuridrani 14 Stark 15 Lonca 16 Da Ros 17 Erdocio 18 Olmstead 19 Armitage



20 Aurrekoetxea 21 Jonas 22 Vergnaud 23 Samaran

Côté toulonnais Parisse sera titulaire au poste de numéro, l'Italien ayant dit non à la sélection pour aider Toulon dans cette période difficile. C'est Carbonel qui portera le numéro 10, Belleau débutant sur le banc. Serin occupera la poste de demi de mêlée avec aux ailes Kolbe et Cordin. Appelé chez les Bleus après le forfait de Tedduy Thomas, Luc évoluera avec le numéro 15 dans le dos.