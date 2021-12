RUGBY. TOP 14. Accusé d'agression par un supporter, le président de Biarritz nie l'avoir giflé

Un supporter de Biarritz accuse Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, de l’avoir agressé physiquement. Ce dernier évoque des insultes homophobes.

Les semaines passent et se ressemblent au Biarritz Olympique. Le club évolue maintenant depuis un bon moment dans un climat plus que tendu. Les tensions entre l’association dirigée par David Couzinet, et le secteur professionnel dirigé par Aldigé, le président du BO, sont toujours d’actualité. Il y a trois semaines, ces agitations avaient pris une autre tournure avec la mise sous surveillance du centre de formation par la FFR. Ce week-end, une nouvelle affaire vient assombrir le ciel biarrot. Le club de supporter du BO, Miarritzeko Mutilak, a publié une lettre dans un communiqué officiel sur Twitter. Ce communiqué relate des faits qui se seraient déroulés lors de la réception du MHR le week-end dernier. Un des membres du club de supporter se serait vu refusé l’entrée par les agents de sécurité pour aucune raison valable, si ce n’est « un ordre de la direction ». De plus, on apprend qu’une « personne haut placée du club » s’en serait pris physiquement au jeune supporter.

Communiqué officiel suite aux événements du 27/12/21 pic.twitter.com/qpCmjQO2VD — Miarritzeko Mutilak (@Miarritzeko) December 28, 2021

Le jeune supporter s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe suite à cet événement. Il aurait en aucun cas montré de la résistance à la décision des agents de sécurité. En revanche, il serait resté aux abords du stade d’Aguilera et c’est à ce moment-là qu’il aurait croisé la route du président du BO, il raconte : « Il me voit et me dit « Ah t’es encore là toi ? », je lui réponds : oui je regarde le match. Il s’est retourné, m’a saisi et m’a dit : « Viens, on va s’expliquer un peu plus loin ». J’ai refusé. Bien sûr, il n’y avait personne à ce moment-là, seulement deux gardes de sécurité. J’ai fait exprès de rester là parce qu’ils étaient présents. C’est à ce moment-là qu’il m’a mis une baffe. Je l’ai poussé, ça a dû durer quarante secondes, et après il est parti. » Jean-Baptiste Aldigé a confié à son tour sa version des faits. Il nie toute altercation et réfute totalement les accusations portées par le jeune supporter à son égard : « Il n’y a pas eu d’altercation, c’est faux. Ce gamin était en train d’importuner le service de sécurité, je suis passé par là et lui ai dit : tu dégages. Il n’a pas eu l’air de comprendre, on a eu droit à des invectives. Donc je l’ai poussé hors de la prise de mes salariés." Selon L'Équipe, il existerait un contentieux entre les deux hommes. « On ne veut pas d’individus qui profèrent des insultes à caractère homophobes dans notre stade. » Une affaire de plus dont le BO se serait surement bien passé. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée.