RUGBY. TOP 14. 59 joueurs utilisés, 37 marqueurs différents, le Stade Toulousain a-t-il réalisé sa saison la plus aboutie ?

Le Stade Toulousain a encore frappé fort en réalisant un doublé historique Top 14/Champions Cup. Une performance remarquable qui consolide leur domination.

En l'emportant à Marseille face à l'UBB, le Stade Toulousain a réalisé son deuxième doublé Top 14/Champions en trois ans. Une performance remarquable des hommes d'Ugo Mola qui marque une nouvelle période faste pour le club rouge et noir. De l'avis de beaucoup, ce groupe pourrait très bien continuer d'enchaîner les trophées dans les années à venir. La direction a tout fait pour que le groupe actuel évolue peu. Les principaux cadres ont été prolongés et l'encadrement peut se targuer d'avoir sous ses ordres un effectif très qualitatif.

Le Stade Toulousain a en effet réalisé une saison parfaite qui pourrait bien être la plus aboutie depuis bien des années. En effet, ce doublé est d'autant plus impressionnant que le précédent que la formation haut-garonnaise a dominé sur les deux tableaux.

Première à l'issue de la phase de poules, elle a aussi trusté le haut du tableau en Top 14. Le tout en traversant la période des doublons avec maestria en faisant jouer ses jeunes. Lesquels ont parfaitement tenu la baraque en l'absence des internationaux pendant le Tournoi mais aussi avant et juste après le Mondial. On pourrait aussi rappeler que Toulouse n'a pas pu compter sur Antoine Dupont pendant de longues semaines. Ni sur des éléments importants comme Anthony Jelonch. Et n'a récupéré son ouvreur titulaire Romain Ntamack qu'en mars lors de la 20e journée.

On ne peut donc que saluer la gestion de l'effectif par Ugo Mola et ses adjoints. De là à parler d'une saison parfaite ? "Je ne sais pas si c'est parfait mais on a répondu très souvent présent avec un groupe magnifique, a répondu le technicien via L'Equipe à l'issue de la finale. On fait une saison en battant les meilleurs sur les deux tableaux."

Mola de souligner que près de 60 joueurs ont été utilisés durant cette très longue saison. Sans que le niveau global de l'équipe n'en pâtisse. Mieux encore, 37 de ces joueurs ont marqué un essai. Preuve le collectif toulousain est supérieur aux individualités. Et ce, même si certains joueurs comme Dupont ont montré qu'il pouvait faire la différence dans les grands moments.

La saison prochaine, il pourrait y avoir plus "frustration" à gérer que cette année. "Je pense à Mathis Castro-Ferreira, Théo Ntamack, Pierre-Louis Barassi, Dimitri Delibes qui n'étaient pas sur la feuille de match ce (vendredi) soir... Cette frustration est difficile." La gestion des hommes, de leur fraicheur mentale et physique devrait une nouvelle fois être la clé pour défendre les titres acquis en 2023/2024.

Mais le Stade Toulousain possède tous les atouts et l'expérience nécessaire pour réaliser une saison de haute volée. Et il sera sans doute encore très compliqué de déloger les rouge et noir du trône national et européen.