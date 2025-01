RUGBY. SU Agen en quête de sauvetage : deux internationaux du Top 14 en approche ?

En mauvaise posture cette saison en ProD2, Agen s'active sur le marché des transferts pour se renforcer en 2025. Romain Briatte et Uzair Cassiem sont dans le viseur.

Le SU Agen prépare déjà l’avenir pour tenter de sortir la tête de l’eau après une première partie de saison compliquée en Pro D2. Actuellement 13es au classement, les Lot-et-Garonnais prospectent activement pour renforcer leur effectif. Deux pistes sérieuses émergent : le Sud-Africain Uzair Cassiem et un visage bien connu du club, Romain Briatte.

Cassiem pour apporter de l’expérience

À 34 ans, Uzair Cassiem, actuellement à l’Aviron Bayonnais, est un gros calibre. Le troisième ligne centre sud-africain, passé par les Lions et les Cheetahs, a été contacté par plusieurs clubs de Pro D2. Mais le projet agenais semble lui plaire, notamment grâce à la présence de Peyo Muscarditz, ancien coéquipier à Bayonne, qui pourrait faciliter son intégration.

Pour Agen, attirer un joueur de cette trempe serait un coup énorme. Cassiem, c’est l’assurance d’un leader sur et hors du terrain, capable d’apporter du poids dans les zones de combat. Le dossier avance et pourrait se concrétiser dans les semaines à venir.

Briatte, de retour au bercail

De l’autre côté, les dirigeants agenais tentent également de rapatrier Romain Briatte. Le troisième ligne de 31 ans, actuellement au Stade Français, connaît bien la maison puisqu’il a porté le maillot bleu et blanc entre 2018 et 2021. En fin de contrat avec le club parisien, Briatte pourrait céder à l’appel du Lot-et-Garonne, malgré une proposition de prolongation parisienne.

Ce retour serait une excellente nouvelle pour Agen. Non seulement Briatte apporterait son expérience et sa polyvalence, mais il connaît parfaitement les rouages du club. Avec des liens toujours forts avec certains cadres agenais comme Vincent Farré et Rémi Vaquin, l’idée d’un retour semble séduisante.

Une stratégie ambitieuse

Les postes de troisième ligne ne sont pas les seuls dans le viseur des Agenais. Renforcer le pilier gauche et trouver un arrière de qualité figurent également parmi les priorités. La piste Julien Tisseron, longtemps espérée, s’est toutefois refermée, le joueur ayant choisi Brive.

Malgré ces contraintes, Agen montre des ambitions claires : cibler des profils expérimentés pour encadrer un effectif jeune et en construction. Avec des prolongations déjà actées pour des cadres comme Arnaud Duputs et Iban Etcheverry, le club cherche à entourer au mieux ses pépites.

À quelques mois de la fin de saison, Agen n’a pas le droit à l’erreur. En s’activant sur le marché des transferts, le club montre qu’il refuse de descendre. Si les dossiers Cassiem et Briatte se concrétisent, cela pourrait bien être un tournant pour le SUA dans sa quête de maintien et, qui sait, démarrer un nouveau cycle pour la saison prochaine.