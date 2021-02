Rugby. Silver Lake sur le point de conclure le plus gros partenariat de l'histoire du rugby avec les All Blacks

Le fonds d'investissement Silver Lake compte injecter plusieurs millions de dollards au sein des All Blacks. Ce qui en ferait, l'une des plus grandes transactions de l'histoire du rugby.

Il y a peu, on apprenait que Silver lake souhaitait investir au sein des All Black. RugbyPass nous informe que le fonds d'investissement américain a transmis une offre de 465 millions de dollars à la fédération Néo-zélandaise de rugby. Pour rappel, ce dernier a prévu de racheter 15% de la marque All Blacks. Si cela venait à se faire, il s'agirait de la plus grande transaction de l'histoire du sport néo-zélandais, et l'une des plus importantes depuis que le rugby est devenu professionnel. En pourparlers depuis plus de neuf mois comme l'avait annoncé le NZ Herald, et même si l'affaire semble prendre forme, un accord entre les deux parties est à prendre pour l'instant au conditionnel. Il faut désormais attendre l'acceptation des syndicats provinciaux. La décision pourrait intervenir lors de l'assemblée générale de la fédération Néo-zélandaise, en avril prochain. Il s'agirait d'un investissement colossal si cela venait à voir le jour.

Les All Blacks vont-ils être ''forcés'' de jouer non-stop toute l'année ?

La plupart des membres de la fédération ont souligné ''l'offre incroyable'' qu'est celle de Silver Lake comme le rapporte toujours RugbyPass. Le NZ Herald précise par ailleurs que le fonds d'investissement payera en trois fois sur les trois différentes années. En proie à de grandes difficultés financières lorsque la crise économique liée au Covid-19 est apparue, la fédération locale avait dû licencier entre autre 40 employés. La baisse des jeunes licenciés, et l'absence de matchs de l'équipe nationale ont également été un manque à gagner important pour le pays au long nuage blanc. Si cela permettra de renflouer les caisses, en revanche la question principale est de savoir quelles seront les conséquences pour les All Blacks. Il y a peu, on se demandait si ces derniers seraient contraints de jouer toute l'année. Affaire à suivre.