RUGBY. ''Si les Springboks jouent le 6 Nations, qui vous empêche d’attirer les All Blacks ?''

L’ancien sélectionneur des Springboks Jake White a critiqué une éventuelle arrivée de l'Afrique du Sud dans le Tournoi des 6 Nations prochainement.

C’est une hypothèse qui semblait imminente il y a quelques années, finalement, les débats lui ont donné des airs d’Arlésienne. Il y a quelques jours, en marge de la Champions Cup, le directeur du rugby des Bulls Jake White a été la cible des médias anglais sur une question précise : Les Springboks doivent-ils intégrer le Tournoi des 6 Nations ?

Sans concession, l’ancien sélectionneur champion du monde avec l'Afrique du Sud en 2007 s’est montré très critique envers cette hypothèse. Face à la presse, il déclare : “Je suis un homme de la vieille école. Je ne vois pas comment l'Afrique du Sud pourrait un jour jouer les Six Nations.”

Rugby. Un Tournoi des 7 Nations avec les Springboks, cette légende du rugby y est favorable

Visiblement attaché à la dualité nord/sud ancestrale du rugby international, l’ancien entraîneur du Montpellier Hérault Rugby s’est montré encore plus clair par la suite. “Je ne vois pas l'Afrique du Sud jouer dans les Six Nations. Tant de choses ont changé dans le rugby, et j'espère que nous nous accrochons au fait que les Six Nations sont réservées à celles qui jouent dans le nord”, a-t-il affirmé dans la foulée.

Pour montrer l’absurdité d’une telle arrivée, Jake White a voulu pousser l'absurdité logique d’une intégration des Springboks au maximum. Selon lui, l’arrivée d’un tel mastodonte pourrait rompre la logique géographique et amener à d’autres arrivées farfelues :

Si les Springboks jouent le 6 Nations, qui vous empêche d’attirer les All Blacks ? Ou bien les Wallabies ? C’est la porte ouverte à toutes ces hypothèses. Ça ne serait plus le 6 Nations…”

XV de France. Les All Blacks et les Springboks au programme des Bleus en 2024 et 2025

Les Springboks dans le 6 Nations, toujours d’actu ?

Début 2023, l’ancien PDG du Comité du Tournoi des 6 Nations avait nié tout lien, entre les Springboks et l’entité européenne. Pour le Telegraph, Ben Morel avait déclaré : “Pour le moment, il n’y a pas de discussions autour de l’expansion des 6 Nations. On se focalise sur la recherche de la bonne solution et des améliorations sur les fenêtres internationales de juillet et novembre, afin de trouver un contexte plus compétitif.”

RUGBY. Les Springboks bientôt dans le Tournoi des 6 Nations ? Le débat enfin clos ?

Désormais, avec l’arrivée de la Ligue des nations en 2026, la question de la réorganisation des fenêtres internationales paraît clos. Peu de temps après sa déclaration, Ben Morel a cédé sa place à Tom Harrison, ancien patron du cricket anglais. Britannique de naissance, il a grandi en Afrique du Sud et a été un acteur influent dans la fédération sud-africaine de cricket dans sa carrière. Dans les pays anglo-saxons, cette nomination a interrogé au sujet des ambitions futures du Comité du 6 Nations.

Officiellement, la nomination de Tom Harrison avait pour but d’établir des deals avec des plateformes de diffusion payantes, au sujet du Tournoi des 6 Nations. Selon un rapport récupéré par Sky News, le nouveau PDG présenterait aussi “un intérêt particulier pour les dirigeants du rugby”. Reste à définir lequel…

RUGBY. Les Sud-africains en coupe d’Europe, une étape avant l'intégration des Springboks aux 6 Nations ?