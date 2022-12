RUGBY. Les Sud-africains en coupe d’Europe, une étape avant l'intégration des Springboks aux 6 Nations ?

Les Springboks vont-ils bientôt rejoindre le Tournoi des 6 Nations ? La question peut se poser alors que les provinces sud-africaines débutent en Champions Cup.

RUGBY. Les Sud-Africains en Champions Cup ? Logique selon le boss de l'EPCRBeaucoup de supporters, de joueurs et d'observateurs ont du mal à imaginer la Coupe d'Europe avec les franchises sud-africaines. Mais tout ce beau monde va devoir s'y faire puisqu'elles sont désormais intégrées à la Champions Cup ainsi qu'à la Challenge Cup de par leur participation au United Rugby Championship. Pour l'EPCR, il était logique qu'elles prennent part aux joutes européennes. Mais faut-il y voir ici un premier pas vers l'arrivée des Springboks dans le Tournoi des 6 Nations ? "L’intégration des provinces sud-africaines en URC puis en coupe d’Europe maintenant, on peut penser que c’est une étape pour intégrer les Springboks aux 6 Nations. C’est la première pierre de ce possible projet-là". Ces mots sont ceux de Matthieu Lartot via Rugbyrama au sujet de cette nouvelle version de la compétition. Qu'on ne peut désormais plus appeler Coupe d'Europe. RUGBY. Pourquoi aucun match de Coupe d'Europe ne sera diffusé sur France 2 ce week-end ?Les habitudes vont avoir la vie dure. Et il va très certainement falloir un peu de temps pour que tout le monde intègre cette évolution imposée. "Nous n’allons pas condamner ça à la hâte, on va observer comment cela se déroule mais il y a quand même pas mal d’interrogations." Auront-elles une réponse dans les prochaines saisons ? L'avenir le dira. Beaucoup de choses peuvent changer en quelques années. L'organisation du 6 Nations pourrait très bien voir d'un oeil nouveau la participation des Springboks au Tournoi. Et ce, alors qu'elle a toujours refusé de faire évoluer la compétition depuis l'intégration de l'Italie en 2000. Les enjeux sportifs et financiers pourraient inverser la tendance. Pour l'heure, il se murmure dans l'hémisphère sud que l'Afrique du Sud serait prête à rester au sein du Rugby Championship pour les prochaines années. Mais de sérieuses discussions vont avoir lieu au sujet du calendrier mondial.

"J'aimerais que tout le calendrier du rugby soit aligné, pour que les joueurs puissent jouer et se repose en même temps, a confié Eben Etzebeth via la presse anglaise cette semaine. Pour l'instant, c'est une situation un peu difficile à gérer. Ce n'est pas le sport le plus doux au monde. Je pense que lorsque vous avez une semaine de congés, vous l'appréciez davantage maintenant". Pour l'ancien deuxième ligne de Toulon, ce serait formidable de voir les Springboks participer au 6 Nations, qui changerait sans doute de nom. Mais à la condition que les Boks puissent encore affronter les All Blacks, les Wallabies et les Pumas au cours de la saison. Selon lui, ce nouveau calendrier serait bénéfique pour tout le monde. Les discussions sur l'harmonisation du calendrier internationale ont lieu depuis plusieurs mois déjà. Un championnat du monde des clubs est aussi dans les tiroirs. On peut donc penser que la coupe d'Europe ne sera sans doute pas la première ni la dernière compétition à évoluer dans le futur.