RUGBY. Les Sud-Africains en Champions Cup ? Logique selon le boss de l'EPCR

Le directeur général de l'EPCR s'est confié à Rugbyrama sur de nombreux sujets, et notamment de celui des Sud-Africains en coupe d'Europe.

RUGBY. Ces 5 Springboks vont-ils faire la différence en Champions Cup ?À la veille du lancement officiel de l'édition 2022/2023 de la coupe d'Europe, l'EPCR est un petit peu dans l'oeil du cyclone. Les uns ont du mal à comprendre pourquoi cette compétition n'a plus d'européen que le nom, les autres comment sont faits les calendriers, pourquoi forcer les équipes du Vieux Continent à se coltiner des 11h de vol... Demandez plutôt aux Lyonnais, qui se sont envolés ce mardi direction Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud. C'est certainement pourquoi le directeur général de l'EPCR a accepté de s'exprimer auprès de Rugbyrama. Déjà au sujet de l'intégration des franchises sud-africaines, sur le plan sportif.

ll y a une raison assez simple, c’est qu’ils jouent en URC depuis plus d’un an et que tous les clubs de ce championnat jouent la Champions Cup et la Challenge Cup. Après les clubs anglais et français ont eu le choix et ont approuvé le projet. Tout le monde sait que l’on doit innover et se développer en permanence pour rester attractif donc c’est une combinaison de facteurs qui ont fait notre choix. Mais on croit en ce projet, c’est une grande opportunité pour nous comme pour eux, le niveau de jeu va naturellement s’élever et ça sera beaucoup plus difficile de gagner cette compétition."

RUGBY. Pourquoi aucun match de Coupe d'Europe ne sera diffusé sur France 2 ce week-end ?Quid des enjeux écologiques ? Il est vrai que rajouter des déplacements aussi longs n'est ni optimal pour la récupération des joueurs, ni pour la préservation de la planète. À cela, Anthony Lepage donne également des réponses : "On est conscient que cela va générer des voyages supplémentaires mais depuis le début on travaille ensemble pour optimiser les calendriers. On est en train de développer quelque chose de plus sophistiqué. D’un point de vue global, quand on y réfléchit, les Sud-Africains se déplaçaient en Nouvelle-Zélande ou en Australie donc finalement venir plutôt en Europe ça réduit les déplacements." Pas sûr de la réduction mais en effet, les franchises sud-afs, elles, connaissaient déjà ça jusqu'en 2020 en Super Rugby. Est-ce une raison pour renouveler de pareils déplacements ? "Nous allons estimer cette empreinte carbone pour s’améliorer au fil des années", assure en tout cas le CEO de la principale organisation européenne des clubs...

CHAMPIONS CUP. Inquiétude à Castres après une décision de l'EPCR