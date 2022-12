RUGBY. Ces 5 Springboks vont-ils faire la différence en Champions Cup ?

Petite particularité de cette nouvelle édition de la Champions Cup, et elle a son importance, des clubs sud-africains vont faire leur apparition. Au sein de ces équipes, des joueurs de grands talents...

Dans ce nouveau format de la Champions Cup, nous allons avoir l'occasion de découvrir les formations sud-africaines telles que les Sharks, les Stormers et les Bulls. Parmi ces trois clubs historiques d'Afrique du Sud, se trouvent des cadres de l'équipe nationale, qui auront à cœur de se venger de la défaite subite au Vélodrome, infligée par le XV de France. En effet, nous pourrons observer le capitaine Siya Kolisi et le deuxième ligne Eben Etzebeth, tous deux membres des Sharks. Ensuite, au sein des Stormers, le demi d'ouverture de la tournée d'automne chez les Springboks, Damian Willemse, sera également présent, tout comme les ailiers des Bulls, Arendse et Moodie. Tant de talent relèvera encore un peu plus la traditionnelle Coupe d'Europe.

Kolisi et Etzebeth en chars d'assaut

Dans un jeu européen bien différent de celui de nos amis sud-africains, le capitaine Kolisi et le rugueux Eben Etzebeth comptent bien faire régner la terreur. Ces deux joueurs sont de véritables armes de destruction massive, et face aux Harlequins samedi, ils ne feront aucun cadeau. De plus, ces deux hommes sont des joueurs incontournables de la sélection sud-africaine, qui n'ont certainement pas oublié la défaite face aux Bleues lors de la tournée d'automne. Durant cette rencontre, nos avants français avaient essuyé toute la puissance des deux joueurs, sans rompre. Les champions du monde en titre seront des atouts majeurs, et si le public français connait déjà Etzebeth qui a évolué au RC Toulon. Cette compétition sera alors l'occasion de découvrir Kolisi, qui sera peut-être un joueur du Racing 92 après la Coupe du monde. Ce dernier est un modèle de réussite dans son pays, et a le pouvoir de transcender tout un groupe autour de ses valeurs.

Willemse comme électron libre

Si nous avions pu observer Damian Willemse en tant que numéro 10 dans la formation sud-africaine, il est également titularisé à l'arrière avec les Stormers. En effet, ce poste semble lui convenir parfaitement, lui aime les espaces et qui possède une vision du jeu fantastique. Si face aux perches, il s'est montré en délicatesse ces derniers temps avec les Springboks, dans le jeu courant, il possède une longueur intéressante, ce qui rajoute une corde à son arc. De plus, Willemse a aussi été utilisé en premier centre, pour ses qualités de perforateur et de vitesse qu'il peut emmener au centre du terrain. Ce week-end, face à l'ASM, Willemse sera à surveiller comme le lait sur le feu. De plus, ses qualités défensives font de lui un joueur très complet.

Arendse, la belle surprise

Si cet ailier de poche nous rappelle un certain Chelsin Kolbe, il était cependant inconnu par la plupart avant cette tournée d'automne. Kurt-Lee Arendse n'a connu la sélection des Boks que cette année, mais c'est imposé comme un titulaire indiscutable grâce à ses performances de haut niveau. Face aux Français, l'ailier casqué a été omniprésent, et a même inscrit un essai. Une semaine plus tard, il sera l'auteur d'un magnifique cadrage débordement face à Marcus Smith, contre l'Angleterre. Avant de gouter au rugby à XV, ce joueur ultra-rapide s'est essayé au sept, avec succès, et il a même participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Véritable sensation de ces trois test-matchs, l'ailier des Bulls sera un des facteurs X de la formation sud-africaine, qui reçoit Lyon pour la première journée de la Champions Cup.

Canan Moodie, le prodige

Si vous ne connaissez pas Canan Moodie, c'est normal ! Ce jeune joueur est âgé d'à peine 20 ans, et ne compte que 3 sélections chez les champions du monde. Oui, mais, avec tant de talent, l'ailier des Bulls semble être une alternative parfaite lorsque Chelsin Kolbe glisse à l'arrière. Ce joueur au visage juvénile a même dépassé Nkosi dans la hiérarchie, lui qui était un titulaire indiscutable lors de la dernière Coupe du monde. Moodie a été appelé pour la première fois en aout 2022, lors du Rugby Championship, et a fait forte impression alors qu'il n'avait que 19 ans. Il représente donc l'avenir de l'Afrique du Sud, lui qui n'est pas dans le même registre que Arendse ou Kolbe, avec ses 1m90. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu participer à la tournée d'automne, suite à une blessure. Il sera cependant bien disponible pour ce premier match de Champions Cup.