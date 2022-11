VIDEO. Tous les essais du match de costauds entre la France et l'Afrique du Sud à Marseille

Ce samedi, le XV de France a battu l'Afrique du Sud sur la pelouse de Marseille. Une rencontre marquée par de nombreux essais et de cartons.

Ce samedi, le XV de France recevait l'Afrique du Sud à Marseille. Un choc entre le vainqueur du Tournoi des 6 nations et les champions du monde en titre. Et ce sont les Bleus qui ont marqué le premier essai. En supériorité numérique après le carton rouge de du Toit, les Tricolores ont parfaitement manoeuvré avec une course de Penaud qui a permis de mettre le feu dans la défense. Après un bon travail des avants, c'est Baille qui a trouvé la faille.

Mais les Springboks, avec un joueur de moins devant, un réussi à mettre les Bleus sur le reculoir avec un bon ballon porté. Et c'est le capitaine Kolisi qui a trouvé la faille en s'échappant à la surprise des Tricolores.

We've got a game again! Real 'Follow me' leadership from Kolisi.#FRAvRSA pic.twitter.com/x8kctIVmaz — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) November 12, 2022

Si Ramos a permis à la France d'être en tête pendant une bonne partie du match, les Springboks ont finalement pris les commandes dans le second acte grâce à Arendse.

Comme la semaine dernière, les Bleus, menés, ont mis beaucoup de coeur. Et c'est Sipili Falatea qui a récompensé les efforts tricolores.