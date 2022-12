CHAMPIONS CUP. Inquiétude à Castres après une décision de l'EPCR

Le CO entamera sa campagne européenne au moment même où se jouera le quart de finale du Mondial de foot entre la France et l'Angleterre. Sacrée concurrence...

Aficionados du CO, vous devez certainement savoir quand vos chouchous débuteront leur aventure européenne cette saison. En l'occurrence, les Tarnais recevront Exeter ce samedi à 21h. Il fera froid à Pierre-Fabre ? Ce n'est pas ça qui fait grincer des dents sur les bords de l'Agout. Mais plutôt la concurrence à laquelle va devoir faire face le club du 81. En effet, le match face aux Chiefs se jouera en même temps que le quart de finale du Mondial de football entre la France et l'Angleterre, qui débutera 1h plus tôt. En conférence de presse et comme relayé par Rugbyrama, P-H Broncan est revenu sur la programmation de ce match par l'EPCR : "On a logiquement demandé à décaler la rencontre et on se retrouve tout de même face au France-Angleterre. Je pense que si cela dérangeait un autre club européen de haut niveau, la demande aurait été acceptée et le coup d’envoi décalé. Ça commence à me faire chier. Notre club n’est pas respecté, on se fout de la gueule du club et de la ville toute entière."

RUGBY. Ce club de Top 14 va-t-il recruter Eddie Jones ?

Voilà qui est dit. En effet, il faut s'attendre à ce que l'affluence au stade tout comme le nombre de téléspectateurs qui suivent habituellement le CO soit plus faible qu'à l'accoutumée. D'autant que vous le savez, Exeter est une équipe anglaise. Pour rappel, le huitième de finale de la bande à Deschamps face à la Pologne avait réuni plus de 14 millions de Français sur TF1. Autant dire que si les recettes de la rencontre entre Castres et Exeter sont dérisoires, les Tarnais sauront à qui s'en prendre. En tous cas, Broncan a d'ores et déjà remonté ses troupes comme des pendules : "Ils ont intérêt à bien se préparer (les Anglais) parce qu’on va être très énervés. Il faut faire un très gros match". Good game, comme on dit...

RUGBY. Pourquoi aucun match de Coupe d'Europe ne sera diffusé sur France 2 ce week-end ?