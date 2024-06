Top 14. Tameifuna et Jalibert en sauveur, Bordeaux au complet pour défier Toulouse en finale !

Pour la finale du Top 14, Bordeaux pourra compter sur Ben Tameifuna et Matthieu Jalibert, qui font leur retour surprise au meilleur des moments. Les Girondins affichent une solide composition !

On prend presque les mêmes et on recommence

On ne change pas une équipe qui gagne (ou presque), et si ce dicton est recyclé chaque saison, il est d'autant plus vrai pour l'UBB, qui a battu 22-20 le Stade Français le week-end dernier. Conquérant et globalement plus dominateur sur l'ensemble de la rencontre, Yannick Bru et son staff ont décidé de ne pas opérer de changement drastiques, si ce n'est deux cadres de l'équipe.

Sans le facteur X Ben Tameifuna, Bordeaux avait eu plus de mal face à Paris en conquête. Annoncé forfait, Big Ben tiendra bien son rang et sera finalement titulaire. Le reste de la première ligne sera composée de Jefferson Poirot et Maxime Lamothe. Clément Maynadier, Ugo Boniface et Taufa seront remplaçants.

Dans la cage, ça ne bouge pas avec Cyril Cazeaux et Adam Coleman, qui seront à la pointe du combat. L'international Kane Douglas sera une option parmi les finisseurs, et réintégre le groupe.

En troisième ligne, le surpuissant Tevita Tatafu sera l'arme principale de Bordeaux, et accompagné de Bastien Vergnes-Taillefer et Mamadou Diaby en guise de lieutenants. Ce dernier retrouve une place de titulaire, au détriment de Pierre Bochaton qui sera parmi les remplaçants. Pete Samu interviendra aussi en seconde mi-temps.

A la mêlée, Maxime Lucu sera capitaine et buteur de cette formation, au côté de Matthieu Jalibert, qui fait son retour au meilleur des moments. Malheureusement pour lui, le jeune Garcia ne sera cette fois pas de la partie. Pour la paire de centres, rien de nouveau avec les internationaux Yoram Moefana et Nicolas Depoortère qui auront fort à faire.

Aux ailes, Madosh Tambwe ne sera toujours pas de retour pour son potentiel dernier match avec l'UBB, mais Louis Bielle-Biarrey sera titulaire. Damian Penaud également et Romain Buros couvrira le champ profond. Sur le banc, Pablo Uberti agira en électron libre.

Abadie sera la doublure de Lucu, et devrait avoir son mot à dire dans les derniers instants du match, comme face au Racing 92.