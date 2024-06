RUGBY. Retour du col blanc : Les All Blacks dévoilent leur nouveau maillot pour la saison 2024

Adidas et New Zealand Rugby présentent les nouveaux maillots des All Blacks et Black Ferns 2024. Un design élégant et audacieux qui allie tradition et modernité marque cette édition.

Pour marquer leurs 25 ans de collaboration, Adidas et New Zealand Rugby ont dévoilé les nouveaux maillots des All Blacks et des Black Ferns pour la saison internationale 2024. Ce partenariat emblématique, synonyme de nombreux moments historiques, est mis en lumière avec ce nouveau design audacieux et élégant. Introducing your 2024 All Blacks Jersey 🖤 pic.twitter.com/uitlzvZCYv — All Blacks (@AllBlacks) June 25, 2024 Le maillot présente une base noire traditionnelle, agrémentée de détails argentés pour célébrer ce quart de siècle d'alliance. La fougère emblématique, le logo adidas et les trois bandes iconiques parcourent les épaules, rappelant les modèles classiques tout en intégrant une modernité subtile. Le col blanc fait également son grand retour, rappelant le maillot victorieux de la Coupe du Monde de Rugby 2011. Crédit image : allblackshop.com Chaque maillot a été développé avec les commentaires spécifiques des joueurs. Pour la première fois, les Black Ferns et les All Blacks sont réunis sous un même design, créant un lien privilégié entre deux des meilleures équipes du monde. Ce choix symbolique renforce les liens entre les deux équipes phares du rugby néo-zélandais. Le maillot occupe une place particulière pour le peuple de cette nation. Être impliqué dans le processus de développement de ce maillot a été un honneur incroyable. Dès que les joueurs ont vu le potentiel d’un retour au col blanc emblématique, nous étions entièrement d’accord sur le fait que c’est quelque chose que nous voulions voir revenir. Les joueurs eux-mêmes, comme Ruahei Demant et Jordie Barrett, ont exprimé leur fierté et leur enthousiasme face à ce nouveau design. Ils voient en ce maillot un symbole de l'héritage et de la responsabilité de représenter leur nation sur la scène mondiale. Nous avons connu un succès incroyable tout au long de notre partenariat avec adidas et je suis constamment impressionné par la façon dont chaque kit est nouveau et unique, tout en restant fidèle à l'ADN du maillot. Kerryn Foster, directeur général d'Adidas, a souligné l'importance de ce partenariat et la fierté de célébrer ces 25 ans avec des maillots qui allient histoire et technologie moderne. Mark Robinson, directeur général de NZR, a quant à lui exprimé sa gratitude envers Adidas pour ce voyage commun couronné de succès. Crédit image : allblackshop.com Ce nouveau maillot ne se contente pas d’être beau ; il est conçu pour la performance afin de minimiser les possibilités de prises par les adversaires. La fabrication en polyester recyclé témoigne également de l'engagement écologique de la marque.