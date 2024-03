RUGBY. Retour anticipé pour Jonathan Danty (La Rochelle) après son carton rouge avec le XV de France ?

On ne reverra pas le centre tricolore Jonathan Danty avec le XV de France dans le Tournoi. Mais il pourrait rejouer plus tôt que prévu avec La Rochelle.

Et si Jonathan Danty pouvait rejouer plus tôt que prévu ? On ne reverra pas le centre tricolore avec le XV de France dans le Tournoi. Suite à un carton rouge lors du match France-Italie à Lille, pour un plaquage dangereux, la sanction de Danty semblait sceller son sort pour les prochaines semaines.

Cependant, la possibilité d'une réduction de sa suspension de cinq à quatre semaines apporte un souffle d'espoir chez les supporters rochelais si on en croit les informations de L'Equipe. Cette absence pesait lourd, tant pour l'équipe de France que pour La Rochelle. En acceptant de suivre un programme de formation au plaquage, Danty montre son engagement envers un jeu plus propre et surtout sa volonté de retrouver les pelouses rapidement.

Pour La Rochelle, cette nouvelle pourrait signifier le retour de leur centre dès le début de la phase de Coupe des champions. Dans une compétition où chaque détail compte, la présence de Danty pourrait s'avérer cruciale, surtout pour une équipe visant un triplé historique.

La récente démonstration de force de La Rochelle face à Sale, confirmant leur détermination à briller dans cette Champions Cup, souligne l'importance de chaque joueur. Danty, avec son impact tant en défense qu'en attaque, représente une pièce maîtresse au sein du groupe.

La route vers la défense du titre européen promet d'être semée d'embûches, avec un déplacement périlleux chez les Stormers au Cap. Ce match, réédition d'une confrontation serrée en phase de poule, sera décisif. Avant de potentiellement retrouver le Leinster en quart.

En attendant, les hommes de Ronan O'Gara accueillent Clermont après une défaite à l'USAP en Top 14. Ils feront ensuite face au Stade Français, actuel co-leader du championnat avec le Stade Toulousain.

Il y aura ensuite une pause dans la compétition tandis que les Bleus affronteront l'Angleterre à Lyon le 16 mars. Puis les Rochelais iront à Bayonne dans le cadre de la 19e journée avant de recevoir Oyonnax le 30 mars.