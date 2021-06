RUGBY. WTF. Quels rugbymen pourraient battre Kylian Mbappé à la course ?

Lorsque l'on parle de vitesse en ce moment, tout le monde rétorque K.Mbappé. Mais savez-vous qu'une poignée de rugbymen va probablement plus vite que lui ?

Les amis, comme vous le savez, les demi-finales du Top 14 commencent dès ce vendredi soir par un alléchant La Rochelle/Racing ; alors attendez-vous à du combat, du talent et du spectacle (en demie, vraiment ?), enfin on l’espère… Au pire, vous aurez toujours l’occasion de remettre ça le lendemain lors de l’affrontement entre Toulouse et Bordeaux, deux des équipes qui pratiquent l’un des jeux les plus aérés de notre championnat. En toile de fond, ce samedi a probablement aussi été prévu pour savoir qui court plus vite que Kolbe. Comme Big Flo et Oli nous l’ont bien fait comprendre il y a de ça deux ans, il est vrai que rares sont les joueurs capables de laisser un aussi grand sentiment de vitesse que le petit lutin sud-africain et sa foulée magique. En Top 14, le record de vitesse de « Ches » fut enregistré à 36,9 km/h par son GPS sur une course lors de la saison 2018/2019. À titre de comparaison, sur l’une des plus belles courses de l'année, effectuée la semaine dernière par Will Jordan, l’arrière des Crusaders n’a atteint « que » 35,6 km/h…

Pourtant, chez nos voisins du football et en ce début d’Euro, le génie français Kylian Mbappé a encore fait parler la foudre en étant flashé à 37,6 km/h sur la course où il déposait Hummels en seconde période face à l’Allemagne ! Sera-t-il capable de battre cette marque ce samedi face à la Hongrie, lui dont le record en Ligue 1 s’établit entre 38 et 39 km/h ? En attendant, on s’est donc demandé s’il existait aujourd’hui des rugbymen qui courraient plus vite que « Kiki » ?

Le saviez-vous ? Lors d’une course en championnat face à Montpellier, l’ailier clermontois a déjà atteint la vitesse de pointe de 37,2 km/h selon son GPS et ballon en main, s’il vous plaît, ce qui fait de lui le joueur français le plus véloce avec Teddy Thomas ! Moins rapide que Mbappé ? En pointe, probablement, mais sur 100 mètres, où le préparateur physique de l’ASM estimait son chrono à 10,80 secondes, on jurerait que ses grands compas (1m89) pourraient faire la différence face au petit prince de Bondy (1m78).

Johnny May - 10’71 au 100m

Le rugbyman-sprinteur le plus reconnu du Royaume-Uni est un spécialiste des « top speed » au sein du groupe du XV de la Rose. Si son temps sur 100 mètres est phénoménal, sa vitesse de pointe l’est encore plus. C’est d’ailleurs lors d’un lors d’un atelier vitesse avec l’Angleterre en 2017 qu’il fut recensé à 37,71 km/h ! Ne montez pas sur son dos en ville, sous peine de prendre une belle amende !

Cheslin Kolbe - 10’70 au 100m

Les présentations ont déjà été faites, contentez-vous de regarder !

Marika Koroibete - 10’70 au 100m

Jusqu'à ce que l’on sache, l’ailier des Wallabies n’a jamais été flashé à plus de 37 km/h sur un terrain de rugby. Pour autant, chronométré par son ancienne franchise treiziste des Melbourne Storm, l’ailier aux 14 essais en 34 sélections a déjà couru la distance reine en 10,7 secondes, faisant alors de lui le joueur le plus rapide de la NRL, derrière « The Fox » Josh Addo-Carr. Vous mettriez une pièce sur lui face à Mbappé sur 100 mètres ?

Le Rochelais a déjà été recensé à plus de 38 km/h durant ses années grenobloises.

Seabelo Senatla - 10’60 au 100m

« The Ball Train » est un bolide, une fusée, ce qui lui a notamment permis d’inscrire plus de 200 essais sur le circuit international à 7, où ses qualités font merveille. Joueur le plus rapide du groupe des Blitzboks, il a déjà couru le 100 mètres en 10,6 secondes. Impressionnant !

S’Bu Nkosi - 10’59 au 100m

Son nom ne vous dit rien ? Il est vrai que malgré 6 sélections, 4 essais et un titre de champion du monde en 2019, l’ailier des Sharks n’est pas le 3/4 le plus connu d’Afrique du Sud, où trustent Kolbe, Le Roux, Mapimpi et d’autres. Pourtant, c’est probablement lui le plus rapide du pays aujourd’hui, puisqu’il a déjà été chronométré en 10,59 secondes sur 100 mètres. Ajoutez à ça son gabarit bien compact (1m78 pour 97kg) et vous obtenez l’un des talents les plus prometteurs de la nation arc-en-ciel.

Aujourd’hui joueur de football américain, Wade s'était fait remarquer pour avoir réalisé le 3ᵉ meilleur temps de toute la NFL et ses réserves au fameux 40 yards la saison dernière. Si son temps sur 100 mètres n'est évalué "qu'à" environ 10,80 secondes du fait notamment de ses petites foulées (1m74), l'homme aux 83 essais en Premiership dépassait régulièrement les 39 voire 40 km/h en vitesse de pointe lors des ateliers dédiés à l’entraînement des Wasps, d'après ses anciens coéquipiers. Probablement l'Anglais le plus rapide rapide de l'histoire sur courte distance.

Christian Wade réussit ses débuts en football américain avec un touchdown de 65 yard !C’est à peu près tout pour les quinzistes aujourd’hui ! Néanmoins, si vous voulez trouver trace de garçons probablement capables de déposer Kylian Mbappé à la course, il reste l’option du 7. L’Afrique du Sud a d’ailleurs de solides arguments avec ses Rosko Speckman, Siviwe Soyizwapi ou Senatla justement, quand l’Irlande dispose d’un garçon qui atteint les 37 km/h pratiquement à chaque tournoi, en la personne de Jordan Conroy. Mais les plus rapides restent les bolides Américains : Perry Baker court le 100 mètres en 10,58 secondes quand le supersonique Carlin Isles, qui a déjà parcouru la distance en 10,13 secondes, a été flashé à 41,5 km/h en 2019 sous le maillot des USA ! Alors Kiki, on rend les armes ?

Sinon, vous pouvez toujours vous repasser les chronos’ des retraités les plus rapides de la planète, avec un peu de nostalgie…

Doug Howlett : 10’68

Ugo Monye : 10’60 (confirmé par le médaillé olympique Mo Farah)

Tonderai Chavhanga 10,27

Et bien d'autres...