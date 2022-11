RUGBY. Quelle nation pourrait mettre fin à l'invincibilité du XV de France ?

Le XV de France est en passe de remporter une 13e victoire de rang. Un record qui sera mis à mal lors du Tournoi. Les Bleus vont-ils s'incliner pour la première fois depuis 2021 ?

RUGBY. Pour la presse anglaise, le XV de France doit énormément à un homme, et ce n'est pas Fabien GalthiéCe dimanche à 14 heures, l’équipe de France affrontera le Japon pour le dernier test match d’automne. Après deux rencontres et autant de victoires, face à l’Australie (30-29) et l’Afrique du Sud (30-26), d'aucuns se demandent quand est-ce que les Bleus craqueront. Depuis novembre 2021, ils se sont opposés face aux plus grandes nations mondiales et ont enchaîné 12 victoires de rang. Après cette tournée automnale, les hommes de Galthié retrouveront le Tournoi des 6 nations en février, avec un premier match face à la nation montante, l’Italie. Un match qui ne sera pas si facile à négocier pour les hommes de Fabien Galthié. Les Transalpins ont récemment épinglé l'Australie et semblent monter en puissance. L’année passée, aucune équipe n’avait réussi à faire douter les Tricolores. Lesquels avaient remporté leur premier tournoi depuis 12 ans, Grand chelem en prime.

Nouveau record en vue face au Japon ?

XV de France. Le Stadium de Toulouse, cet antre qui réussi si bien aux BleusMalgré les absences de Dupont (suspendu 4 semaines après son carton rouge), de Baille, Flament et Penaud (blessés), les cadres devraient rempiler ce dimanche. « On n’est pas adeptes du turnover », a déclaré l'entraîneur de l'attaque Laurent Labit pour le journal L’Équipe. La sélection du soleil levant est à la portée des Français. Actuellement 10e du classement World Rugby, l’équipe de Jamie Joseph est sur une série de quatre défaites dont deux face à la France l'été dernier. Mais la dernière fois que les Nippons étaient venus dans l'Hexagone, ils avaient arraché le match nul (23-23). Ce qui avait couté sa place à l’ancien sélectionneur, Guy Novès en 2017. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le XV de France version Galthié est bien plus en confiance que par le passé. Ce match face au Japon est cependant pris très au sérieux. Il doit servir au staff à préparer la Coupe du monde afin de savoir si les joueurs peuvent enchaîner trois rencontres internationales de haut niveau comme ce sera le cas lors des phases de poules puis lors de la phase finale. On devrait donc assister à une prestation très sérieuse des Bleus ainsi qu'à une 13e victoire de rang. Une série qui sera ensuite mise à mal pendant le Tournoi. RUGBY. XV de France. Quels Bleus voudront exorciser la déconvenue de 2017 face au Japon ?

Nouveau Grand Chelem ou première défaite ?

La nation qui pourrait faire tomber les Tricolores est sans aucun doute européenne. Avec le capitaine Antoine Dupont et ses coéquipiers, le rêve d’un nouveau Grand Chelem est possible. Mais cela ne va pas être une mince affaire. Les rencontres au Stade de France contre l’Écosse et le Pays de Galles devraient être rudes comme chaque année. La victoire sera obligatoire à la maison face à des sélections qui peinent à enchaîner les victoires. Cependant, l’invincibilité française va être difficile à défendre lors des matchs à l’extérieur. En ouverture du tournoi, la sélection italienne va vouloir surprendre les Bleus. Après son exploit en terre galloise lors du dernier tournoi, la Squadra Azzurra va vouloir confirmer sa dynamique du moment. Le XV du Trèfle et celui de la Rose sont certainement les équipes qui ont le plus de chance de faire sauter le verrou tricolore. Les Irlandais, en grande forme, vont surement imposer du combat et du jeu comme ils savent si bien le faire. Quant aux Anglais, ils ne vont pas se prier d’infliger une défaite à leurs vieux amis d’outre-Manche, petit plaisir ancestral. Qui sera la première nation à faire tomber le XV de France ?