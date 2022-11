XV de France. Le Stadium de Toulouse, cet antre qui réussi si bien aux Bleus

Au 21ème siècle, les Bleus l'ont toujours emporté au Stadium de Toulouse. Mais est-ce le cas dans toute l'histoire du XV de France ?

Ce match aurait pu être une sacrée fête pour l'armada toulousaine du XV de France. Malheureusement, Antoine Dupont, Thibaud Flament et Cyril Baille ne participeront pas à cette rencontre. Elle ? Vous aurez bien sûr compris que l'on parle ici du dernier test de la tournée des Bleus, ce dimanche à 14h sur la pelouse du Stadium. L'enceinte du centre-ville toulousain accueillera en effet les Bleus pour la première fois depuis novembre 2016, et une victoire 52 à 8 sur les Samoa. Un évènement auquel avait déjà participé 4 Tricolores actuels : Charles Ollivon, Cyril Baille (qui fêtait sa première sélection), Uini Atonio et Gaël Fickou.

Mais plus largement, le Stadium a-t-il pour habitude de réussir aux Bleus ? En partant du fait que le XV de France a toujours gagné à l'allée Gabriel Biénès sur ses 6 derniers matchs et depuis 1995, on peut dire qu'il est un gage de victoire pour le maillot frappé du coq dans l'histoire moderne, oui. On se souvient en effet tous du résultat face à l'Afrique du Sud en 2009 (20 à 13), au terme d'un match très engagé. Ou encore du festival réalisé face aux Tonga en 2005 (43 à 8), avec notamment un doublé du chouchou local, Vincent Clerc. Qui aura d'ailleurs planté en tout 6 essais en Bleu dans ce stade, un record.

Dans toute l'histoire des Bleus en revanche, la donne s'équilibre un peu plus : dans un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, les Tricolores s'étaient à plusieurs reprises inclinés face à des nations du sud. À l'image de la défaite de 1986 face aux All Blacks, qui prit les Français aux tripes jusqu'à précéder la célèbre "bataille de Nantes". Ce qui ramène le total à 62% de victoires au Stadium (8 victoires sur 13) pour le XV de France. En espérant que celui-ci augmente encore, ce dimanche aux alentours des 16h...