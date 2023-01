RUGBY. Quel est le match le plus légendaire du 15 de France dans le 6 Nations ?

Dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations, bon nombre de matchs de nos Bleus sont entrés dans la légende. Nous en avons choisi 3, de manière totalement subjective.

Irlande - France, Croke Park, 2007

C'est tout simplement l'un des plus beaux matchs de l'histoire du 15 de France dans le Tournoi des 6 Nations ! Tout d'abord, cette rencontre a été la première de l'histoire à se dérouler dans le Croke Park, qui était bondé de monde à l'époque. Concernant le match, comme à son habitude face aux Irlandais, une bataille féroce a fait rage durant toute la partie et les Français, sans faiblir, ne se voyaient pas distancés au score. Encore menés à l'heure de jeu, les coéquipiers de Sébastien Chabal n'hésitaient pas à relancer les ballons, produire du jeu et continuer d'attaquer tant que la défense ne cédait pas. C'est alors à la 78ème minute, toujours mené 17 à 13, que sur une énième initiative, ce match rentrera dans l'histoire du 15 de France. Par une course chaloupée, Vincent Clerc élimina 3 défenseurs avant de résister au retour de Paul O'Connell et d'inscrire l'essai de la victoire, scellant le sort de ce match (17-20). Cette année, le 15 de France remporta le Tournoi des 6 Nations, sans faire le Grand Chelem pour autant.

France - Angleterre, Stade de France, 2004

Replongeons-nous 19 ans en arrière, lorsque la bande à Yachvili avait réalisé le Grand Chelem, dans le Tournoi des 6 Nations en 2004 ! Après avoir dominé l'Irlande (35-7), l'Italie (25-0), le pays de Galles (29-22) et l'Écosse (31-0), le 15 de France allait accueillir l'Angleterre, les champions du monde en titre, au Stade de France, dans ce qui apparaissait comme la finale de la compétition. Ce match restera dans les annales, notamment pour avoir été l'un des plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau, de Dimitri Yachvili en équipe de France. En effet, le Biarrot avait alors réalisé une véritable master-class, inscrivant 19 points sur 24, dont 1 essai, deux transformations et quatre pénalités. Le "Yach" qui avait commencé ses premières saisons en professionnel du côté de Gloucester, avait alors rendu une copie parfaite, autant inspiré face aux perches que dans la construction des attaques française ! Après le match, Jean-Pierre Rives avait lâché, pour souligner cette excellente performance, cette phrase culte : "Mesdames, messieurs, les Anglais perdent rarement. Mais quelques fois, Yachvili les bat..."

France - Pays de Galles , Stade de France, 2017

C'est sans aucun doute le scénario le plus fou d'un match de l'histoire du 15 de France ! Une victoire arrachée 20 minutes après le coup de sifflet final, au terme de 12 mêlées consécutives, et d'une fin de match irrespirable, qui ne semblait pas avoir de fin ! Lorsque le chronomètre afficha la 80ème minute, l'équipe de France n'était qu'à 5 mètres de la ligne des Gallois, et s'apprêter à débuter une série historique de mêlées. Uini Atonio avait cédé sa place à Rabah Slimani, plus à l'aise dans cet exercice, et provoquant la fureur du staff du Pays de galles, estimant qu'Atonio n'était pas blessé pour sortir. Ce changement sera le bon, car dominant en mêlée, les coéquipiers de Camille Lopez continueront d'insister ! Ce n'est qu'à la 100ème minute, que Damien Chouly trouvera la faille dans la défense du XV du Poireau, donnant ainsi la victoire au 15 de France. Cette victoire permettra d'ailleurs à la France de retrouver le podium dans cette compétition, 6 ans après !