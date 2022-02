RUGBY. L'Espagne et le Portugal encore en course pour la Coupe du monde 2023 ?

À trois journées de la fin du Rugby Europe Championship, le verdict concernant les futurs qualifiés pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 a presque été rendu. S'il ne faisait quasiment aucun doute que la Géorgie participerait à la compétition, la deuxième place qualificative avait un très grand intérêt pour le spectateur. Actuellement donc, la Roumanie est virtuellement qualifiée, en tant que deuxième nation du classement combiné du Rugby Europe Championship 2021 et 2022. En embuscade, l'Espagne est très bien partie également pour être reversée au Tournoi de Qualification qui aura lieu en novembre prochain.

Here's how things stand in the qualification race for #RWC2023 with a look at the combined 2021 and 2022 @rugby_europe Championship standings



The top two teams will directly qualify, with the third placed team going into the Final Qualification Tournament. All to play for🏉 pic.twitter.com/8dFapnBAWS