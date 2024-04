RUGBY. Pro D2. Un nouveau stade à 44 millions d’euros pour propulser le VRDR en Top 14

44M€ pour le nouveau Koesio Stadium à Valence : un investissement ambitieux visant à propulser le VRDR dans l'élite du rugby dans les années à venir.

20 millions, c'est le montant qui va être investi à Toulouse pour agrandir le stade Ernest-Wallon. Une coquette somme. Mais loin de l'investissement de ce club de Pro D2 pour sa future enceinte. Plus qu'une simple annonce, c'est une promesse d'avenir, un engagement vers l'excellence qui a été révélée : la construction d'un nouveau stade pour le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) à l'horizon 2028, à Rovaltain, pierre angulaire d'un projet à 44 millions d'euros. TOP 14. 20 millions pour une nouvelle gueule : Pourquoi le projet d’amélioration d’Ernest-Wallon fait jaser ?Ce partenariat inédit entre Valence Romans Agglo et Pieric Brenier, 61 ans, PDG du groupe Koesio, n'est pas seulement un coup d'éclat financier ou architectural. C'est une vision, une ambition de hisser le VRDR vers la première division pour la saison 2029. Cette alliance entre le territoire et l'entrepreneur valentinois souligne une volonté commune de faire rayonner le rugby local et d'offrir à la région un nouveau joyau : le Koesio Stadium.



"Alors ça fait longtemps que je discute avec Nicolas Daragon (maire de Valence, ndlr.) pour lui dire qu'est-ce que je peux faire pour cette belle cité, et un jour pour un événement Koesio au stade Pompidou, je me suis rendu compte qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux pour le rugby. Au début, on s'est dit qu'il fallait refaire ce stade et puis après réflexion on s'est rendu compte que la meilleure idée, c'était de construire un autre stade, et là j'ai dit banco on y va", explique Brenier pour France Bleu.

Avec une capacité de 7.000 places, extensible à 10.000 pour les matchs de Top 14, ce futur stade ne cherche pas à éclipser le légendaire stade Pompidou mais à compléter l'offre sportive et culturelle de la région. "Le rugby, c'est 15 jours dans l'année, il faudra donc que ce stade continue de vivre le reste de l'année." Cette future enceinte, située à deux pas de la gare de Valence TGV, promet d'être un carrefour d'échanges, de rencontres et de festivités.

Le financement de ce projet monumental révèle la générosité et la détermination de Pieric Brenier, qui contribue à hauteur de 75 % sur ses fonds propres (soit 33 millions). Ce geste s'inscrit dans la continuité de son parcours d'entrepreneur ayant à cœur de rendre au territoire ce qu'il lui a donné. Valence Romans Agglo (20 %) et le VRDR (5 %) complètent le financement, symbolisant un effort collectif pour un rêve partagé.

Pieric Brenier, figure de l'entrepreneuriat français, a su transformer une petite entreprise locale (C'PRO) en un groupe dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Sa contribution au projet du Koesio Stadium est le reflet d'une réussite professionnelle au service de sa passion pour le rugby et son attachement à sa région.

Enfin, ce nouveau stade est une invitation à rêver plus grand, à envisager l'avenir du rugby dans la Drôme avec optimisme et audace. Pour l'heure, le VRDR ne postule pas encore à la montée en Top 14. Après 25 journées, il occupe la 12e place et se concentre encore sur son maintien. Avec 11 longueurs d'avance sur la 15e place, Valence Romans possède un petit matelas par rapport à la concurrence. Mais la fin de saison promet d'être tendue.