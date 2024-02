RUGBY. Pro D2. La mêlée s'effondre à Biarritz : Le BO en quête urgente d'un repreneur pour éviter la liquidation

Sud Ouest nous informe que Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé seraient prêts à partir et à vendre le Biarritz Olympique pour la somme symbolique d'un euro.

Est-ce la fin d'un feuilleton qui dure depuis des années à Biarritz ? Ce n'est pas la première fois que la direction veut vendre. Il semblerait que les nombreux projets avortés ainsi que les relations avec la mairie aient finalement eus raison des ambitions des hommes forts du club.

Le BO, navire centenaire du rugby français, navigue en effet vers des eaux incertaines. Selon Sud Ouest Louis-Vincent Gave, propriétaire du club depuis 2018, et son président, Jean-Baptiste Aldigé, s'apprêtent à quitter le pont, laissant derrière eux un club à vendre pour la somme symbolique d'un euro. RUGBY. Biarritz serait proche de s'installer définitivement au Pays Basque... espagnol !Une annonce qui fait l'effet d'une mêlée écroulée. En coulisses, le dialogue avec la maire de Biarritz, Maider Arosteguy, semble témoigner de la recherche urgente d'un sauveur. Et ce, dans les plus brefs délais. Sans repreneur, le spectre de la liquidation plane, menaçant de plonger le club dans l'abîme.

La situation financière est alarmante puisque la trésorerie de la structure professionnelle incapable de tenir jusqu'à l'été d'après les informations de Midi Olympique. Malgré un budget de 9 millions d'euros, alimenté en partie par Gave et une aide municipale, le Biarritz Olympique vacille sur ses fondations. RUGBY. BIARRITZ. Les licences bloquées par la FFR à la veille du coup d'envoi de la saison de Pro D2 !Sur le pré, les joueurs du BO restent stoïques, concentrés sur le combat sportif, malgré l'inquiétude qui ronge. Un chargé de mission de Provale était présent à Biarritz cette semaine à l'occasion d'une réunion au sujet de leur avenir. Le maintien en Pro D2 se présente comme un ultime défi dans cette tourmente.

Après 21 journées, et avec seulement sept victoires au compteur, la formation basque pointe à la 15e place du classement. La réception du leader Vannes ce vendredi soir ne présage rien de bon pour les Basques.

Serge Blanco s'agiterait en coulisse pour trouver un repreneur selon Sud Ouest. Il aurait démenti tout projet de reprise au Midol. Son nom résonne cependant comme un espoir, une possible éclaircie dans ce ciel assombri. Nicolas Brusque et Stéphane Carella, figures du conseil de surveillance, s'emploieraient également à sonder le terrain, témoignant de l'urgence de la situation. RUGBY. Pro D2. Le Biarritz Olympique bientôt vendu, Aldigé vers Agen ?