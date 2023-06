RUGBY. Pro D2. Le Biarritz Olympique bientôt vendu, Aldigé vers Agen ?

Le Biarritz Olympique devrait être prochainement vendu. Une page se tourne au sein de la formation basque avec notamment le départ de plusieurs joueurs.

RUGBY. Le Biarritz olympique en passe d'être racheté pour plusieurs millions d'euros ?Le feuilleton du Biarritz Olympique serait sur le point de prendre fin selon les informations de Sud-Ouest. Le média avance en effet que les différentes parties, à savoir Romain Détré d'un côté et Louis-Vincent Gave de l'autre (sans oublier Jean-Baptiste Aldigé bien évidemment), sur la vente du club. Il serait question de 3,5 millions d'euros pour la vente qui sera effective au 1er juillet. Une page va donc se tourner au sein de la formation basque. D'aucuns seront sans doute soulager de voir du changement à la tête du club. On pense notamment à la mairie de Biarritz avec qui les relations étaient particulièrement tendues depuis plusieurs années. Si on ne sait pas si Louis-Vincent Gave va continuer d'investir dans le rugby, l'actuel président du directoire Jean-Baptiste Aldigé n'en a visiblement pas terminé avec l'ovale. Une place à Agen l'attendrait. Reste à connaître le rôle qui lui sera confié. Il avait d'ailleurs un temps été question d'un rachat du SUA. Mais il serait plus à l'ordre du jour. Selon L'Equipe, Gave pourrait cependant investir au SUA.



Aldigé, qui devra donc démissionner dans le deal sera signé, ne sera pas le seul à partir du côté d'Agen. S'ils l'acceptent, le 3/4 Joe Jonas et le pilier droit Guy Millar seront également transférés dans le Lot-et-Garonne. Le directeur sportif Lot-et-Garonne va également laisser sa place. Il va donc y avoir du mouvement au BO. Pour l'heure, aucune signature officielle n'a été acté. Et ce alors que les départs sont nombreux puisque Herron va à Colomiers, Couilloud est annoncé à Grenoble et Cubelli à Miami pour ne citer qu'eux. Relégué en Pro D2 cette saison, le BO a terminé à la 11e place avec notamment une série de sept défaites de rang en fin d'exercice. Malgré des joueurs de qualité, la mayonnaise n'a pas pris et la formation basque n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales. Un nouveau cycle va donc démarrer pour le Biarritz Olympique.