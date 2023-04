RUGBY. Le Biarritz olympique en passe d'être racheté pour plusieurs millions d'euros ?

Le Biarritz olympique pourrait très prochainement changer de propriétaire et de direction. Une proposition de plusieurs millions a été émise. Une réponse est attendue.

RUGBY. Pro D2. Personne n'en parle mais Biarritz ne reverra pas le Top 14 après une saison à rebondissementsUne nouvelle ère va-t-il commencer à Biarritz ? Alors que le BO ne remontera pas en Top 14 cette saison, on apprend via Sud Ouest que le club pourrait très prochainement être racheté. Après des mois de discussions, une offre aurait été transmise vendredi dernier au propriétaire du club, Louis-Vincent Gave. Une offre émanant de l'homme d'affaires limougeaud Romain Détré via sa société Rica. Elle serait de 3 millions d'euros. Pour rappel, les actuels propriétaires du club basque ainsi que le président du directoire Jean-Baptiste Aldigé auraient fixé le rachat entre 6 et 9 millions. On serait donc loin de la somme espérée. La proposition de Détré prévoit cependant "l’abandon au club du compte courant de l’actuel patron du BO, soit 1,7 million d’euros." Le site local indique qu'une réponse doit être donnée avant ce mercredi 26 avril. Le rachat du club pourrait être effectif au 1er juillet. Pour l'heure, il n'y aurait pas eu de réponse officielle. RUGBY. Pro D2. Cette facture impayée qui pourrait entraîner le forfait de BiarritzCette vente pourrait être un nouveau départ pour le BO qui a connu des années mouvementées. Avec notamment des relations plus que tendues avec la municipalité. Les rapports entre le club et la mairie pourraient se réchauffer avec une nouvelle direction. On peut imaginer que cette dernière aura également des objectifs sportifs. Elle pourrait également investir dans le recrutement afin de retrouver le Top 14. La mise en place d'un projet à long terme est cependant vitale. Il ne faut pas non plus brûler les étapes au risque de faire l'ascenseur entre les deux divisions. Des formations comme Lyon, le Stade Rochelais ou encore Bayonne et Oyonnax doivent servir d'exemple pour le Biarritz olympique.



Cette saison, le BO n'a plus rien à jouer en Pro D2. 10es à 16 longueurs de la première place qualificative, les Basques vont essayer de terminer l'exercice de la meilleure des manières. Après cinq revers de rang, ils jouent leur dernier match à domicile face à Grenoble. Une formation qui elle est dans la course pour les phases finales. Dauphins d'Oyonnax, les Isérois ont besoin de points pour sécuriser la qualification directe pour les demies. Ils ne possèdent en effet que deux unités d'avance sur Mont-de-Marsan. Ils doivent donc faire un match sérieux face aux Basques sous peine voir la concurrence passer devant. C'est en effet très serré en haut du classement avec avec quatre formations à égalité (76 pts) et seulement à trois longueurs derrière le FCG.