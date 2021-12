RUGBY. Pro D2. La folle rumeur Michael Cheika à Narbonne !

L'actuel dernier de Pro D2 connait de grandes difficultés sportives. Cependant, une folle rumeur en cité audoise circule, annonçant l'arrivée de Michael Cheika.

La Tramontane aurait-elle fait (trop) tourner la tête des Narbonnais ? Des bruits de couloir circulent et prédiraient la venue prochaine de Michael Cheika à la tête du club audois. L'ancien sélectionneur des Wallabies, résidant dans la région, est sans projet concret actuellement. Ces faits ont suffi pour annoncer son arrivée au RCN, pour le moment entrainé par Marc Delpoux. Ceci dit, le président Philippe Campos a déclaré au journal L'Indépendant que ce n'étaient que des rumeurs.

Aujourd'hui, le staff est maintenu. Aucune décision n'a été prise pour le moment. Maintenant, on va réfléchir avec eux, avec Marc Delpoux, qui est le garant du projet sportif. On va réfléchir, on va discuter, on va faire un point. Il faut faire le bilan et essayer de trouver des solutions. Mais qui ne passe pas forcément par une mise à pied du staff actuel.

CLASSEMENT PRO D2. Les Montois se la jouent Peaky Blinders, Oyonnax atomise NarbonneLe technicien Australien est censé rejoindre les NEC Green Rockets en 2022 en Top League japonaise. Ce qui refroidit l'hypothèse de sa prise en main. Mais les rumeurs comportent toujours une part de vérité. À suivre.