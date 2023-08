RUGBY. Pro D2. Biarritz. Rhys Webb va-t-il terminer sa carrière sur une suspension pour dopage ?

Contrôlé positif à l'hormone de croissance la semaine dernière, le numéro 9 gallois du Biarritz Olympique Rhys Webb, pourrait bien ne plus jamais rejouer au rugby.

Le demi de mêlée gallois Rhys Webb se retrouve au cœur d'une tourmente inattendue. Contrôlé positif à l'hormone de croissance la semaine dernière, le numéro 9 du Biarritz Olympique, pourrait bien ne plus jamais rejouer au rugby.

L'Équipe rapporte que Webb a maintenu son innocence lors de sa confrontation avec l'Agence française antidopage ce lundi. Il aurait demandé à ce que l'échantillon B soit également testé. Une lueur d'espoir pour le rugbyman dont la carrière est en jeu.



Des erreurs de procédure pourraient avoir été commises, offrant un soupçon d'optimisme dans un ciel assombri. Mais pour l'heure, rien n'indique que cette nouvelle analyse innocentera l'ancien joueur du XV du Poireau.

La situation demeure donc précaire pour le demi de mêlée. Webb, qui avait tiré sa révérence internationale cette année même, reste suspendu à titrre provisoire, privé de jeu, d'entraînement et même des installations du Biarritz Olympique, selon le journal sportif.



Un voile noir plane sur le joueur de 34 ans qui avait récemment joué un peu plus d'une heure en Pro D2 face à Colomiers. Il n'avait ensuite pas joué lors de l'humiliation reçue face aux VRDR, 55 à 0. Le club basque attend avec appréhension les délibérés et l'enquête en cours.

Sélectionné à 40 reprises, il pourrait bien voir sa carrière joueur se terminer sur une lourde sanction. Il encourt en effet une suspension de quatre ans s'il est reconnu coupable. Selon L'Équipe, le demi de mêlée gallois ne peut pour l'heure pas être remercié par son club. Il reste en effet toujours présumé innocent.



Un début de saison déjà chaotique pour le BO sur fond de démissions du nouveau président Jean-Christophe Alnot et du reste du bureau de l’association du Biarritz Olympique.