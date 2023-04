Rugby. Pro D2. Armandie (à nouveau) plongé dans le noir par la CGT

Théâtre de la 29ᵉ journée de Pro D2, le stade Armandie d’Agen devient à la 50e minute du match Agen-Nevers la caisse de résonance d’opinions politiques revendiqués par la CGT Énergie 47.

Le sport et la politique sont intimement liés, et ce, depuis toujours, même si le premier veut souvent se détacher du second. Alors en pleine période de fortes contestations politiques, il fallait s’y attendre : le mouvement social face à la réforme des retraites a pris possession du rectangle vert. Agen est mené 10-14 face à Nevers lorsque à la retombée d’une touche pour les locaux le stade s’éteint. L’incompréhension la plus totale règne alors dans l’enceinte. Six minutes après la coupure, la CGT énergie 47 revendique l’action sur les réseaux sociaux : “La CGT Énergies 47 revendique la mise en sobriété énergétique du Stade Armandie”. Pour rappel, La CGT Énergies 47 avait déjà mené une action similaire en 2019 lors du match de Top 14 opposant le SU Agen et le Stade Toulousain à Armandie.

L’objectif de la CGT énergie 47 était de couper l’électricité du stade à la 49ᵉ minute et 30 secondes de jeu en référence à l’article 49.3 de la constitution. C’est l’article utilisé par le gouvernement pour faire passer la réforme contestée sur le système de retraite.

Le président du SU Agen, Jean-François Fonteneau, s’est exprimé au micro de Canal + Sport : « C’est complètement irresponsable dans un stade plein. Je trouve ça lamentable ». Il déclarera plus tard dans la soirée qu’une plainte sera déposée par le club agenais, dénonçant la forme prise par le message politique. La Ligue Nationale de Rugby n’a pour l’heure pas communiqué sur cet événement.

Côté politique, les réactions se sont multipliées. Les politiques locaux d’abord avec le maire d’Agen qui comme le président du SUA annonce un dépôt de plainte.

A priori, La CGT qui coupe la lumière pendant le match @agen_rugby-@usonneversrugby (10-14)…….irresponsable, dangereux …

Ras le bol de ces comportements inadmissibles ! — Jean Dionis (@jeandionis) April 27, 2023