RUGBY. Pro D2. Agen se Prépare à Couper les Ponts avec Tilsley Après l'altercation

George Tilsley a été mis à pied à titre conservatoire suite à son altercation avec le directeur général, Thomas Léger, en marge de la victoire sur Provence Rugby.

A 31 ans, l'ailier néo-zélandais se dirigerait vers un licenciement pour faute grave. Une décision à venir qui fait suite à son altercation avec le directeur général du SUA, Thomas Léger, en marge de la victoire sur Provence Rugby.

Selon Sud-Ouest, Tilsley a été mis à pied à titre conservatoire. Une mesure qui était à prévoir au même titre que la future décision de la direction. Laquelle lui avait offert une dernière chance après ses multiples déboires extra-sportifs mais aussi au sein du club.

Nos confrères d'évoquer un comportement déplacé, notamment lié à l'alcool, et des sanctions qui jusqu'ici n'avait pas été prises. Désormais, Agen n'a plus le choix mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a sans doute derrière tout ça un mal plus profond.

L'ancien international à 7 va-t-il rester en France à l'issue de son contrat et poursuivre sa carrière ? Passé par Bordeaux, l'USAP ou encore le Stade Toulousain, il aura bientôt 32 ans. Un club, peut-être amateur, lui proposera-t-il une dernière aventure ?

En attendant, le SUA va devoir faire sans lui pour la suite de la saison. A l'orée de la 20e journée, le club agenais est loin d'être dans le bon wagon pour la qualification avec seulement neuf victoires au compteur et une dixième place provisoire.

Néanmoins, dans ce championnat compétitif, on sait pertinemment que rien n'est fait. Le Top 6 n'est pour l'heure qu'à cinq longueurs et il reste encore suffisamment de journées pour basculer du bon côté. Mais pour cela, il va falloir engranger des points.

Notamment à l'extérieur, même si ce n'est pas le point fort d'Agen. Le SUA n'a jusqu'ici pas remporté un seul match en déplacement. Un 0 sur 9 qui ne présage rien de bon avant d'affronter Nevers, 4e de Pro D2, ce vendredi soir.