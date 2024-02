RUGBY. Pro D2. Fin de partie pour Tilsley à Agen ? Incident choquant en marge du triomphe sur le leader de la Pro D2

Ce vendredi, le Midi Oympique nous apprend qu'un incident impliquant le 3/4 George Tilsley a eu lieu en marge de la belle victoire 31 à 7 du SUA.

Les jours de George Tilsley à Agen sont sans doute comptés. Ce vendredi, le Midi Oympique nous apprend qu'un incident aurait eu lieu en marge de la belle victoire 31 à 7 du SUA sur le leader de la Pro D2 Aix-en-Provence ce jeudi soir.

Selon le média, qui relate les faits, le Néo-Zélandais "serait entré dans une colère noire et aurait tenté de s’en prendre physiquement" à Thomas Léger, directeur sportif de la formation agenaise.

Sans l'intervention de plusieurs coéquipiers, la situation aurait pu dégénérer. Alors que plusieurs témoins ont assisté à la scène, le président d'Agen Jean-François Fonteneau n'a pas nié les faits également. Confirmant que cette altercation aurait pu être plus grave.

Condamné pour violences conjugales l'an passé, le trois-quart passé par l'USAP, Toulouse ou encore l'UBB pourrait se retrouver dans une situation précaire. Son dirigeant avait en effet choisi de lui laisser une dernière chance. Mais son avenir au club était incertain. TOP 14. Condamné pour violences conjugales, Tilsley ne portera pas les couleurs du Stade ToulousainC'est justement après avoir été interrogé sur son avenir par des supporters et alors que Thomas Léger était tout proche, qu'il aurait disjoncté. Plus tôt dans la soirée, George Tilsley, "vraisemblablement alcoolisé selon plusieurs sources", aurait déjà été escorté hors du vestiaire du SUA. Il n'était pas sur la feuille de match lui qui a déjà été titulaire à cinq reprises en six matchs joués cette saison.

A 31 ans, le Néo-Zélandais pourrait bien voir son aventure à Agen se terminer de manière abrupte suite à cet incident. Si des coups n'auraient pas été portés, il y aurait bien eu des insultes et des menaces. Pour l'heure, aucune plainte n'aurait été déposée. RUGBY. Top 14. Coupable de Brutalité, George Tilsley (USAP) ne rejouera pas avant la fin de la saison !Néanmoins, une sanction est à prévoir de la part de la formation agenaise, voire un licenciement. Dans l'Hexagone depuis 2015, l'ancien international à 7 néo-zélandais fait partie des figures du paysage rugbystique français avec près de 100 matchs de Top 14 à son actif et 70 de Pro D2 selon All Rugby.