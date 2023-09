RUGBY. Pourquoi le Japon va battre l’Angleterre ?

Ce dimanche soir, l'Angleterre et le Japon s'affrontent dans le cadre de la deuxième journée du Mondial. Un match qui pourrait bien sourire aux Japonais.

Ce dimanche, l'Angleterre et le Japon se retrouvent dans le cadre de la deuxième journée du Mondial en France. Un match programmé à 21h du côté de Nice qui est très important dans la course à la qualification. En effet, Anglais comme Japonais ont remporté leur premier match dans cette compétition respectivement face à l'Angleterre et le Chili. Si le succès nippon face aux Sud-Américains n'est pas une surprise, celui des sujets de Sa Majesté face aux Argentins en a surpris plus d'un.







L'ouvreur anglais ne marquera pas 27 points à chaque match.

Portée par son ouvreur, auteur de trois drops, l'Angleterre a en effet déjoué les pronostics pour s'offrir un succès précieux dans la course à la qualification. Alors qu'on les annonçait moribonds, les Anglais ont montré qu'ils avaient encore des ressources, du moins mentales, en gagnant à 14 contre 15 après avoir écopé d'un carton rouge très tôt dans la partie. Néanmoins, en ce qui concerne le jeu, on n'a rien vu ou presque samedi soir à Marseille. Certes, ils passent quasiment 30 unités à l'Argentine mais sans marquer le moindre essai. Le jeu anglais manque d'inspiration et de folie. Et son ouvreur ne marquera pas 27 points à chaque match.

Le Japon a déjà plusieurs cadors à son tableau de chasse

Alors oui, le Japon n'a jamais battu l'Angleterre ni marqué plus de 15 points lors de leurs affrontements. Mais ces derniers se comptent sur les doigts d'une main. Avec un premier test en 1987 soldé sur le score de 60 à 7 puis deux plus récents en 2018 et 2022, ces deux nations ne se connaissent pas vraiment. Cependant, tout le monde sait de quoi sont capables les Japonais dans cette compétition.



Ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils pouvaient battre certaines des meilleures nations de l'ovalie. Personne n'a oublié la victoire retentissante en 2015 face à l'Afrique du Sud, 34 à 32. Un succès qui a fait rentrer le Japon dans une nouvelle dimension sur la planète ovale. Quatre ans plus tard, rebelote avec des victoires sur l'Écosse (28 à 21) mais surtout l'Irlande (19 à 12) qui avaient permis aux Nippons de terminer à la première place de leur poule avec quatre succès en autant de matchs.





Un rôle d'outsider qui leur va bien

On doute que les Japonais usent du Kaméhaméha face aux Anglais, mais on peut compter sur eux pour tout donner sur le pré.

Si le Japon tend à baisser pavillon en dehors du Mondial, il semble se transformer lors de la compétition planétaire. Un peu comme le héros d'un manga qui attend d'être face à l'adversaire le plus fort pour se transcender et le battre avec un coup spécial jusqu'ici jamais vu. On doute que les Japonais usent du Kaméhaméha face aux Anglais, mais on peut compter sur eux pour tout donner sur le pré. Il y a dans les rangs japonais des joueurs d'expérience et de talent qui peuvent faire la différence face à une défense anglaise a montré de grosses faiblesses cette année face à des nations ont envoyé du jeu comme la France et plus récemment les Fidji.



Le Japon n'est pas favori, mais c'est un rôle qui lui convient très bien. Surtout face à des Anglais qui pourraient avoir un excès de confiance après leur victoire sur l'Argentine. Les Japonais entendent bien corriger ce qui n'a pas fonctionné face au Chili pour produire une partition bien plus aboutie contre l'Angleterre. Sans parler du fait que c'est une équipe très disciplinée qui ne laisse que peu d'occasions à son adversaire pour convertir des points faciles face aux perches. Pour les Anglais, ce match à Nice n'aura donc rien d'une promenade (vous l'avez ?).





