RUGBY. Picamoles et Trinh-Duc auront droit à une belle sortie avec les Barbarians français

Les Barbarians français ont dévoilé leur groupe pour les matchs de l'année 2022. Louis Picamoles et François Trinh-Duc ont été retenus.

VIDEO. TOP 14. Trinh-Duc ému et Picamoles à terre, fin du bal pour deux fantastiquesPrivés de finale après la défaite de l'UBB en demie face à Montpellier, Louis Picamoles et François Trinh-Duc ne sont pas en vacances pour autant. En effet, l'ancien 3e ligne et l'ancien ouvreur des Bleus ont été retenus avec les Barbarians français pour leurs matchs de la saison 2022. À savoir un match à Houston face aux USA le 1er juillet puis le 20 novembre contre les Fidji au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Ils ne seront pas les seuls Bordelais puisque les compères Ducuing et Dubié seront du voyage tout comme Maynadier, Poirot et le néo-Toulousain Roumat. L'UBB est la formation la plus représentée avec sept éléments. L'Équipe nous apprend que c'est l'entraîneur de Carcassonne, Christian Labit, qui sera aux commandes avec à ses côtés Kévin Gourdon, contraint de prendre sa retraite cette année. En novembre dernier, les Baabaas avaient battu les Tonga 42 à 17 à Lyon. RUGBY. ''Ça ne me manque pas'', lâche le néo-retraité Kevin Gourdon