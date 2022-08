RUGBY. PHOTOS. L'Ecosse dévoile son nouveau maillot pour 2022/2023

L'Écosse a dévoilé sa nouvelle tunique pour la saison internationale 2022/2023. Un maillot bleu marine avec des détails bleu roi sur le col et les manches.

L'Écosse a dévoilé sa nouvelle tunique pour la saison internationale 2022/2023. Un maillot bleu marine avec des détails bleu roi sur le col et les manches. La touche en plus, des contours de feuilles de chardon en relief sur les épaules. Sans oublier le chardon brodé sur le cœur. Dans les prochains mois, les Écossais affronteront l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Argentine au mois de novembre dans la cadre de la tournée. On retrouvera le XV du Chardon lors du Tournoi des 6 Nations avec les réceptions du Pays de Galles, de l'Irlande et de l'Italie. L'Écosse sera l'adversaire du XV de France en août à l'occasion de deux matchs de préparation (5 et 12 août) avant la Coupe du monde 2023.