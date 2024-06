RUGBY. Perenara de retour, cinq nouveaux et le capitanat qui change... Voici la liste des Blacks pour cet été !

Ce lundi 24 juin, la fédération néo-zélandaise de rugby a dévoilé les 32 joueurs qui participeront aux matchs internationaux cet été. Parmi eux, des visages bien connus et un nouveau capitaine.

Les cadres sont en place

Le nouveau sélectionneur, Scott Roberston, a enfin dévoilé la liste des 32 joueurs retenus pour préparer les matchs estivaux. En juillet, les Blacks seront opposés au XV de la Rose à deux reprises.

Pour faire face aux Anglais, l'ancien entraîneur à succès des Crusaders a remodelé la liste, mais ne s'est pas privé des cadres qui ont fait la gloire des Néo-zélandais lors des dernières saisons. De ce fait, nous retrouvons Scott, Jordie et Beauden Barrett, mais également Rieko Ioane, Lienert-Brown, Ardie Savea ou encore Codie Taylor.

Néanmoins, en l'absence de Same Cane, qui prendra sa retraite internationale à la fin de l'année, Roberston a fait le choix de donner le brassard à un joueur qu'il a longtemps entraîné, Scott Barrett.

Le deuxième ou troisième ligne polyvalents sera donc pour la première fois de sa carrière capitaine des Blacks. Ce dernier aura par ailleurs Ardie Savea comme vice-capitaine, mais aussi son jeune frère Jordie !

A noter également le retour de TJ Perenara, qui, a 32 ans et après une saison réussie avec les Hurricanes, réintègre la prestigieuse sélection néo-zélandaise. Ce dernier n'avait plus été appelé depuis novembre 2022. Il aura pour concurrence Finlay Christie et Cortez Ratima.

Concernant les absents, Will Jordan est toujours blessé, et laissera son aile vacante. Havili est quant à lui dans le groupe élargi, mais ne sera appelé qu'en cas de blessure. Aaron Smith, Sam Whitelock ou encore Brodie Retallick sont aussi logiquement absents, eux qui ont pris leur retraite internationale après le mondial en France.

Cinq petits nouveaux

Parmi les 32 heureux élus, Scott Roberston a fait le choix de sélectionner cinq joueurs n'ayant jamais porté le maillot frappé de la fougère. Ainsi, concernant les avants, trois joueurs feront potentiellement leurs débuts internationaux : le jeune pilier des Crusaders George Bell (22 ans), le colosse Pasilio Tosi (1,93 m, 145 kg) et le troisième ligne centre talentueux Wallace Sititi (21 ans).

Chez les trois-quarts, le meneur des Chiefs, Cortez Ratima sera à observer attentivement, tout comme le centre Billy Proctor qui est un habitué de la sélection des Maories All Blacks.

