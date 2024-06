JO. Pas de cadeau pour Dupont et l'équipe de France à 7, qui affronteront les favoris dès les phases de poules

Ce dimanche, World Rugby a dévoilé les poules pour les Jeux Olympiques, côté homme, mais également pour le tournoi féminin. Ça ne sera pas une mince affaire pour nos Bleus !

La France aura fort à faire

Alors que l'équipe de France avance à grands pas vers les Jeux Olympiques de Paris avec l'étiquette de favori, les hommes de Jérôme Daret ont découvert ce dimanche leurs futurs adversaires.

En effet, World Rugby attendait le résultat du tournoi de repêchage de Monaco, pour connaître les douze équipes qualifiées pour cet événement majeur. Sur la principauté, l'Afrique du Sud a remporté la compétition, et sera donc de la partie.

Ainsi, pour les JO de Paris, côté homme ou femme, le format sera le même avec trois poules de quatre équipes. Les Bleus seront dans le groupe C, qui est plutôt relevé.

La bande à Dupont devra faire face aux champions olympiques en titre, à savoir les Fidjiens, qui restent la bête noire des Français ces dernières années. Avec eux, l'Uruguay et la dangereuse équipe des États-Unis complètent cette poule.

En 2020 à Tokyo, les Fidji avaient pris le meilleur sur la Nouvelle-Zélande, et avaient soulevé l'or, comme en 2016 à Rio par ailleurs. En 2024, la France et les joueurs du Pacifique se sont affrontés quatre fois, et les Bleus n'ont gagné que lors du dernier match, qui était la demi-finale mondiale à Madrid.

Pour le tableau féminin, ce sera également la poule C, mais qui sera moins relevée. Les Françaises affronteront les États-Unis, le Brésil et le Japon. A noter que lors de la dernière édition des JO, les Bleues avaient rejoint la finale, mais avaient été dominés par les Blacks Ferns.

Quoi qu'il en soit, pour les deux équipes de France, les espoirs de médailles sont plus que jamais présentes, et le soutien du public sera une arme de taille.

