RUGBY. Paparemborde, Dusautoir, Lamaison, Sella, le XV de rêve tricolore pour battre les All Blacks

Cette semaine, Pierre Navarron nous parle du match entre la France et la Nouvelle-Zélande en imaginant l'équipe de rêve des Bleus pour battre les Blacks.

Ils sont ces invincibles joueurs venus de bien plus loin que les antipodes. Sûrement du pays des Dieux du Rugby, des voisins de Thor et d'Odin, divinités nordiques avec qui ils jouent au ballon dans les jardins du Valhalla ou dans l'enceinte de l'Eden Park. Eux, ce sont les All Blacks, ces légendaires joueurs, tous revêtus de noirs, même au pays du long nuage blanc. Pourtant, des joueurs français les ont battus et même plusieurs fois.

Cinq les ont vaincus quatre fois :

- Califano, Pelous, Benazzi, Ntamack et Sadourny

Six ont triomphé trois fois des joueurs Néo-Zélandais :

- De Villiers, Merle, Benetton, Saint-André, Dourthe et Sella

Et 29 les ont battu deux fois :

Benezech, Marconnet, Paparemborde, Gonzalez, Dubroca, Ibanez, Szarzewski, Roumat, Brouzet, Joinel, Magne, Cabannes, Juillet, Dusautoir, Accoceberry, Galthié, Carbonneau, Romeu, Deylaud, Lamaison, Saint-André, Garbajosa, Dominici, Bernat-Salles, Heymans, Clerc, Lacroix, Jauzion, Traille, Aguirre

On note l'absence de grands joueurs comme Walter Spanghero, Jean-Pierre Rives, Jean Prat, André Boniface ou Serge Blanco qui n'ont gagné qu'une fois contre les Blacks. Même si Rives était le capitaine lors de la 1ère victoire française en Nouvelle-Zélande, le 14 juillet 1979 sur le terrain mythique de l'Eden Park et ses nuées de mouettes. Si on classe ces joueurs par poste, quelle serait l'équipe idéale de ces vainqueurs des Blacks ? Qui choisiriez-vous ? (en jaune, le choix du rédacteur)

Piliers : Paparemborde , Benezech, Marconnet, De Villiers, Califano Talonneurs : Dubroca , Gonzalez, Ibanez, Szarzewski Seconde ligne : Pelous , Benazzi, Merle, Brouzet, Roumat Troisième ligne : Joinel , Cabannes , Magne, Dusautoir , Benetton, Juillet Demi de mêlée : Accoceberry, Carbonneau, Galthié Demi d'ouverture : Romeu, Lamaison , Deylaud Ailiers : Saint-André, Dominici , Ntamack , Bernat-Salles, Clerc, Heymans Centres : Jauzion, Traille, Sella , Dourthe, Lacroix Arrière : Sadourny , Garbajosa, Aguirre

Le XV de légendes des Bleus pour battre les All Blacks :

France 1 Paparemborde 2 Dubroca 3 Califano 4 Pelous 5 Benazzi 6 Dusautoir 8 Joinel 7 Cabannes 9 Galthié 10 Lamaison 11 Dominici 12 Jauzion 13 Sella 14 Ntamack 15 Sadourny





"J'aime raconter le rugby, celui que j'ai connu, celui que j'imagine et celui que l'on voit.J'aime les histoires que ce ballon ovale nous donne avec ses rebonds de traviole, ses rires, ses chants et son folklore qui n'appartient qu'à lui et qu'on a tous dans le cœur.Je pourrai vous narrer les envolées de ces grands joueurs que j'ai croisé sur un terrain, comme toutes celles de tous ces anonymes, juste connu dans leurs villages, mais qui faisaient chanter la gonfle comme personne, je pourrai vous confier les débuts de ces rugbymen du top 14 d'aujourd'hui qui portaient déjà les espoirs, devenus nos certitudes contemporaines et qu'ils nous montrent, dorénavant, chaque week-end...Peut-être qu'un jour j'écrirai tout cela..." Pierre Navarron travaille dans le consulting après avoir longuement exercé dans le domaine de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Parallèlement à cette vie professionnelle, en 2005 il est devenu éducateur en cadet puis dirigeant à l'association Aviron Bayonnais . Il s'occupe plus particulièrement de l'équipe espoirs depuis 2014. Auparavant, presque dans une autre vie, il a été joueur, forcément dans son club de coeur, l'Aviron Bayonnais (1973-1987), puis à l'US Mouguerre (1987-1994) et au Boucau-Tarnos Stade (1994-1996).