RUGBY. Nouvelle doublure pour Dupont ? Quand Toulouse fait son recrutement sur le marché asiatique

Peu actif sur le marché des transferts, le Stade Toulousain n'a pour le moment officialisé aucune recrue. La première d'entre elle pourrait bien être un international japonais !

Pour la prochaine saison, Toulouse n'attend pour le moment que l'arrivée de Léo Banos, qui a déjà joué sous le maillot de Toulouse pendant la Coupe du monde. Le retour de prêt d'Hugo Reilhes est aussi d'actualité, lui qui a passé une saison à Brive.

Au-delà de ça, la direction toulousaine n'a officialisé aucune arrivée, alors que sept joueurs de l'effectif professionnel quitteront la ville rose pour plusieurs raisons. Un turnover important, d'autant que 10 joueurs sont partis en cours de saison !

En plus de cela, le polyvalent et talentueux Baptiste Germain songerait aussi à prendre le large. Le numéro 10, qui a une formation de demi de mêlée, est en manque de temps de jeu à Toulouse, bien qu'il ait pris part à 19 rencontres cette saison. Il reste troisième dans la hiérarchie, et n'a été titulaire qu'à huit reprises.

Surtout, c'est l'Aviron Bayonnais qui se positionnerait sur le joueur originaire de Bordeaux, selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest. Ce dernier apporterait de la jeunesse à ce poste, aux côtés de deux joueurs en fin de contrat à la fin de la prochaine saison, Guillaume Rouet (35 ans) et Maxime Machenaud (35 ans). Gela Aprasidze (26 ans), n'a pas vraiment convaincu cette saison, et a été libéré pour prendre la direction de Perpignan.

De ce fait, bien que Paul Graou soit une doublure de luxe à Antoine Dupont, Toulouse aimerait apporter de la concurrence à ce dernier, et pouvoir compter sur un troisième neuf d'expérience. Il semblerait que le profil de Naoto Saito, plaise au staff des rouge et noir.

Le joueur de 26 ans compte 20 sélections avec le Japon, et reste le meilleur joueur à ce poste au pays du soleil levant. Petit gabarit (1,65m pour 75kg), il est dynamique, doté d'une technique au poste remarquable et d'une bonne vision du jeu.

Saito joue actuellement pour Tokyo Sungoliath et s'est fait remarquer lors de la Coupe du monde en France, avec deux titularisations et un essai. Il était aussi de la partie samedi dernier face au XV de la Rose, malgré la défaite (17-52) des siens. Une bonne pioche pour le Stade Toulousain, qui rajouterait un international de plus dans ses rangs !

