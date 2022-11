RUGBY. Non mais c'est quoi cette paire de centres monstrueuse des Tonga face à l'Espagne ?

Attention les yeux, ça risque de chauffer du côté de Malaga, entre les Tonga et l’Espagne. Qualifiées pour la Coupe du monde 2023, les Tonga auront à cœur de réussir leur tournée d’automne.

Pardon ? Avons-nous déjà vu une paire de centre aussi dévastatrice ? Le Clermontois George Moala sera associé à Malakai Fekitoa ce week-end, sensation forte garantie. Le premier, évoluant en Top 14 depuis maintenant quatre ans, est un centre d’origine néo-zélandaise et une véritable pièce maîtresse de la ligne de Clermont. C’est l’un des meilleurs centres de notre championnat actuellement. Il a récemment prolongé jusqu’en 2024 avec le club auvergnat. De plus, il a porté le maillot à la fougère à quatre reprises entre 2015 et 2016. Ce sera le point d’ancrage de l’attaque tongienne ce week-end, contre une belle équipe espagnole en pleine construction, qui était en passe de se qualifier à la Coupe du monde. Crédit image : Twitter @ferugby



Mais alors, qui est son compère ? Petit indice, vous le connaissez tous… Ce n’est autre que Malakai Fekitoa, champion du monde en 2015 avec la Nouvelle-Zélande, qui a décidé de revenir avec son pays d’origine pour disputer la Coupe du monde. Dans le passé, Fekitoa a déjà porté le maillot des Tonga, mais avec la sélection des moins de 20 ans. Plus besoin de présenter les qualités de ce joueur, qui a occupé un moment le centre du terrain à Toulon. Agile, très dur au contact et doté d’un excellent sens du jeu, l’explosif trois-quart devrait nous rappeler ses quelques exploits réalisés avec le maillot des All Blacks. Un temps annoncé comme le digne héritier de Ma’a Nonu, il a ensuite fait le choix de poursuivre sa carrière en Europe, et notamment avec les London Wasp depuis 2019. Crédit image : Twitter @ferugby



Le mariage des deux bulldozers devrait à notre avis très bien fonctionner, avec la qualité de balle de Moala, capable également de magnifique offload, le spectacle semble garanti. Ajoutez à cela la titularisation de Ben Tameifuna, qui sera par ailleurs capitaine, le combat sera rude. Pour nos amis espagnols, la tâche s’annonce difficile, mais pas impossible. Le match sera à domicile et avec un public acquis à leur cause, les hommes de Zabala tenteront de rivaliser. Pour rappel, les Tonga seront dans la poule de l'Afrique du Sud, de l'Écosse et de l'Irlande lors de la Coupe du monde 2023.