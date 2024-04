RUGBY. NATIONALE 2. Rennes, Auch et Nîmes au rendez-vous : Les premières phases finales de l'année sont connues

Après cette 22e journée de championnat, on connaît enfin les équipes qui se battront pour le titre de Nationale 2 et une promotion en Nationale.

Le beau temps arrive, annonçant les phases finales de Nationale 2. Après la 22e journée, on connaît désormais les équipes qualifiées pour les phases finales.

Pour rappel, le championnat de Nationale 2 est divisé en 2 poules de 12 équipes. Les deux premières équipes de chaque poule sont directement qualifiées pour les quarts de finale.

Tandis que les troisièmes et quatrièmes à l’issue de la saison régulière reçoivent les cinquièmes et sixièmes de la poule opposée.

Dans la poule 1, les clubs de Salles (1er) et de Rennes (2e) ont obtenu leur place pour accéder aux quarts de finale. Ils devancent Niort (3e), le Stade Langonnais (4e), Marcq-en-Barœul (5e) et Anglet (6e).

Tandis que dans la poule 2, le Stade Métropolitain (1er) et Mâcon (2e) ont gagné leurs deux premières places au bout du suspense, avec seulement un petit point d’avance sur Nîmes (3e) et Rumilly (4e). Les deux derniers qualifiés de la poule 2 sont Fleurance (5e) et Auch (6e).

Concernant les affrontements des barrages, Niort recevra Auch, Nîmes jouera contre Anglet sur son terrain, le Stade Langonnais disputera son match à domicile contre Fleurance, et Rumilly recevra Marcq-en-Barœul.

En se projetant dans la suite du tableau avec les quarts finales, Mâcon défiera le vainqueur de Niort/Auch, Rennes prendra Nîmes ou Anglet. Le Stade Métropolitain jouera face au Stade Langonnais ou Fleurance et enfin Salles s’opposera à Rumilly ou Marcq-en-Barœul pour le dernier quart.

Le successeur du CAP Périgueux est donc encore loin d’être connu pour le titre de champion de France de Nationale 2. En revanche, on connaît les clubs relégués en Fédérale 1 la saison prochaine.

Dans la poule 1, les deux derniers qui descendent sont Saint-Jean-de-Luz (11e) et Limoges (12e). Ils seront accompagnés par les clubs d’Aubenas (11e) et de La Seyne (12e) de la poule 2.