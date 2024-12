RUGBY. Mohamed Haouas à nouveau en garde à vue : que risque le pilier international et multirécidiviste ?

Placé en garde à vue ce dimanche soir après avoir été arrêté en présentant un fort état d’ébriété au volant, Mohamed Haouas risque gros, sportivement comme judiciairement.

En coulisses, on parlait d’une prolongation de contrat de deux ans, récemment. Mais ce nouvel écart de conduite de Mohamed Haouas pourrait tout bouleverser.

Car comme révélé ce lundi matin par Métropolitain, puis repris un peu partout, le pilier du MHR une nouvelle fois été placé en garde à vue, ce dimanche soir. Cette fois pour des faits moins graves que lors de ses précédentes arrestations, mais tout de même sanctionnables par la loi, surtout dans son cas.

Mohamed Haouas aurait en effet été interpellé dimanche matin à Montpellier, en état d'ivresse au volant de son véhicule, garé en double-file et en sens inverse. Fortement alcoolisé et inconscient, Haouas a été placé en dégrisement, en garde à vue, jusqu'à ce lundi en fin de matinée.

TRANSFERT. TOP14. ''Conditionné par un comportement exemplaire'', Mohamed Haouas fait officiellement son comeback au MHRUn énième écart de conduite pour le joueur de 30 ans, déjà arrêté et condamné à multiples reprises. La dernière fois à un an de prison ferme pour violences conjugales, en 2023. Mais grâce à une peine aménagée sous la forme d'une libération conditionnelle parentale, Haouas avait pu continuer à jouer au rugby et retrouver un club en ProD2 (Biarritz), avant s’engager à Montpellier, son club formateur.

Sauf que comme le rappelle justement L’Equipe, le président Mohed Altrad avait été très clair à son sujet au moment de le signer : au moindre écart, il serait écarté du club.

Le MHR n'a pas encore réagi à cette affaire mais on imagine que cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour le pilier droit international (16 sélections), qui pourrait à nouveau perdre son emploi, même s'il serait allé s'excuser au siège du club en début d'après-midi.

Alors que côté judiciaire, cette nouvelle affaire intervenue durant sa conditionnelle pourrait très bien l’envoyer derrière les barreaux pour de bon, cette fois. Puisqu’à force d’accorder sa clémence dans le vent, la justice finira bien par serrer les vis à un moment donné…