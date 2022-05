RUGBY. Mario Itoje est clair, il ne chantera plus ''Swing Low, Sweet Chariot''

Après avoir pris connaissance du contexte dans lequel cette chanson a été conçue, Mario Itoje, le deuxième ligne international anglais, a décidé qu'il ne chantera plus l'hymne "Swing Low, Sweet Chariot".

Bien que ça ne soit pas l'hymne officiel des Anglais, c'est surement le chant qui résonne le plus souvent dans l'antre de Twickenam. Si ce n'est pas pour encourager les hommes du XV de la rose lorsqu'ils dominent leur adversaire, alors, le "Swing Low, Sweet Chariot" est entendu pour remobiliser les troupes anglaises derrière au score. Un chant qui est même parfois repris par les joueurs eux même pour fêter une victoire, mais qui n'est plus au goût de Maro Itoje. L'iconique deuxième ligne anglais, depuis qu'il connait le contexte dans lequel a été conçue cette chanson, a annoncé via L'Equipe qu'il ne reprendra plus ce chant mythique : "Je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou non mais, personnellement, je ne chanterai plus cette chanson".

Un chant écrit par un esclave indien américain au milieu du XIXe siecle, qui, par son refrain : "« Swing Low, Sweet Chariot / Coming for to carry me home » (« Balance-toi doucement, doux chariot / Venu m'emporter chez moi »), représentait l'espoir des esclaves de trouver un réconfort dans l'au-delà, comme le prophète Elie qui aurait rejoint le paradis en chariot.



RUGBY. Un analyste étranger propose-t-il que les Anglais nous volent le French Flair ?Déjà en 2020, lorsque que la fédération anglaise, en pleine lutte contre le racisme, avait examiné ce célèbre chant, Maro Itoje avait émis quelques réserves à son égard. C'est désormais clair, même s'il lui est arrivé de chantonner ce célèbre hymne auparavant, l'international anglais ne le reprendra plus : "Je l'ai chantée auparavant quand j'étais naïf et ne connaissais pas ses origines mais, sachant désormais le contexte à la création de Swing Low, Sweet Chariot, ce n'est plus un hymne que je vais reprendre."