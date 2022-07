RUGBY. Malgré sa sclérose en plaques, l'ancien Toulousain David Berty a grimpé le Kilimandjaro

Accompagné d'une quinzaine de personnes, l'ancien international du XV de France David Berty a réussi à grimper le Kilimandjaro, et ce malgré sa sclérose en plaques. Chapeau Monsieur !

Il y a quelques mois de cela, l'ancien joueur du Stade Toulousain et du XV de France David Berty avait annoncé publiquement son envie de grimper l'un des plus grands sommets du monde : le Kilimandjaro. Une énorme montagne au Nord-Est de la Tanzanie, culminant à presque 6000 mètres d'altitude. L'ancien ailier, atteint de sclérose en plaques, voulait réaliser cet exploit afin de se dépasser un maximum. Et après une préparation physique intense et une ascension ô combien difficile, David Berty a finalement réussi ce pari fou, en compagnie d'une quinzaine de personnes. Parmi eux, on retrouve notamment Marc Lièvremont, Thomas Castaignède, Sébastien Morizot ou encore Vanessa Morales, recordwoman de vitesse d'ascension et de redescente du Kilimandjaro.

RUGBY. Atteint de sclérose en plaques, l'ancien international David Berty va réaliser l'ascension du KilimandjaroDavid Berty a d'ailleurs commenté cette performance sur sa page Facebook : "Voilà, on l'a fait. Aux prix des douleurs, souffrances et baisses de moral. Le groupe a réussi ensemble". Un grand bravo donc à cet homme rempli de convictions et de détermination, mais aussi au reste du groupe.

