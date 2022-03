RUGBY. Atteint de sclérose en plaques, l'ancien international David Berty va réaliser l'ascension du Kilimandjaro

Malgré sa grave maladie, l'ancien joueur du Stade Toulousain David Berty a décidé, avec 3 anciens joueurs professionnels, de faire l'ascension du Kilimandjaro.

À 51 ans, et malgré sa sclérose en plaques, David Berty, ancien ailier du Stade Toulousain et du XV de France, va réaliser un autre exploit : en effet, ce dernier s'est exprimé auprès d'Actu Rugby sur son souhait de réaliser... l'ascension du Kilimandjaro ! Un sommet de 5895 mètres d'altitude en Tanzanie, que s'apprête à gravir David Berty : "Je vais très, très bien. Dans la tête, cela va très bien. Il n’y a pas d’autres mots". Un défi incroyable, que l'ancien Champion d'Europe relèvera avec d'autres anciens joueurs, comme Marc Lièvremont, Thomas Castaignède, Sébastien Morizot, Laurent Tomasella ou encore Laurent Arbo : "Marc, Laurent et Sébastien, je les ai rencontrés sur les terrains, on s’est rentré dedans bien comme il faut, et même si ce sont des Catalans (rires), on est resté de bons copains".

Rugby. La lutte contre la maladie de David Berty, atteint de sclérose en plaquesUne idée qui vient surtout de Vanessa Morales, une infirmière de Muret qui détient le record féminin de vitesse d'ascension et de redescente du Kilimandjaro : "Vanessa connaît Marc Lièvremont, ainsi que Laurent Arbo qui est son préparateur physique. Ils avaient prévu de faire l'ascension ensemble. Un jour, elle m'a demandé si ça me tentait. Ma réponse a fusé : "Mais t'es jobarde !". Moi, je ne peux pas, c'est impossible pour moi. Et à peine j'ai dit le mot "impossible", qu'elle a cherché des leviers pour me faire cogiter. Et très vite le mot "possible" a clignoté dans ma tête. J'ai alors dit feu, je n'ai rien à perdre, je le fais. Avec elle, je ne risque rien. Avec des copains, encore moins. On va rigoler, passer un super moment". Pour ce faire, David Berty suit une préparation physique spécifique, afin d'être prêt pour le 29 juin prochain, date à laquelle l'ascension débutera : "Là, je finis un programme de renforcement sur les jambes. Vu que les beaux jours commencent, je vais aller faire des randonnées dans les Pyrénées".

VIDÉO. INSOLITE. Jalil Narjissi a vaincu les 5 895m du KilimandjaroPour finir, Berty nous offre un message magnifique, qui reflète encore une fois son tempérament de battant : "Même si on a des problèmes, maladies ou autres, il faut savoir se bouger. On n’a rien à gagner d’attendre qu’une maladie fasse son bonhomme de chemin. Je sais qu’il y a des choses pas simples à accepter, mais je pars du principe que ce n’est pas une maladie mortelle qui m’a touché. Si je broie du noir le temps qu’il me reste, je vais trouver le temps long. Au fond de moi, c’est bien sûr un défi. Ma sclérose en plaques, elle m’a bouffé ma carrière de rugby, foutu en l’air pendant des années. Elle m’a choisi ? Maintenant, à elle d’en baver". Une attitude inspirante, qui force le respect envers cet homme, décidé à se battre peu importe les obstacles : Bravo Monsieur.