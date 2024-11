RUGBY. 'Mais qui est ce gars ?', les All Blacks ont-ils un plan pour museler Antoine Dupont ?

Dupont, un danger pour les All Blacks ? Ce samedi, le capitaine français mène les Bleus face aux Kiwis. Ces derniers ont préparé un plan : parviendront-ils à le museler ?

Ce samedi, le Stade de France sera le théâtre d'un affrontement titanesque entre le XV de France et les All Blacks. À la veille de ce choc, tous les regards ou presque se tournent vers Antoine Dupont, le capitaine français, dont la performance pourrait bien être déterminante.

Dupont, le maître à jouer des Bleus

Depuis ses débuts comme titulaire en 2017 face à la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont n'a cessé d'impressionner. Son influence sur le jeu français est indéniable, orchestrant les attaques avec une précision chirurgicale et une vision du jeu exceptionnelle. Sa récente médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en rugby à sept n'a fait que renforcer son statut de joueur incontournable.

Certains gars sont tout simplement impossibles à arrêter, mais nous ferons de notre mieux samedi. (Ardie Savea via rnz.co.nz)

Les Néo-Zélandais ne sous-estiment pas l'impact de Dupont. Codie Taylor, talonneur des All Blacks, se souvient via rnz.co.nz de sa première rencontre avec le demi de mêlée français : "Je me souviens que beaucoup d'entre nous se disaient pendant et après le match : 'Mais qui est ce gars ?' Il a été énorme pour eux et il continue de l'être."

Une stratégie pour le contenir

Ardie Savea, troisième ligne des All Blacks, reconnaît le talent de Dupont mais souligne l'importance de le neutraliser : "Pour nous, il est essentiel de comprendre la menace qu'il représente et de mettre en place des stratégies pour la contrer. Si nous ne sommes pas physiquement présents face à un gros pack français, nous permettons à Antoine Dupont de faire le show."

Lorsqu'on a demandé à l'entraîneur adjoint des All Blacks, Scott Hansen, comment ils prévoyaient de stopper Dupont, il a répondu avec humour via PlanetRugby : "Peut-être que nous devrions demander au sélectionneur de ne pas l'aligner." Une réponse qui montre le respect qu'ils ont pour le joueur tout en allégeant la pression médiatique.

Il est fantastique, il est excellent pour le jeu. Son amour et sa passion pour le rugby, on a envie de le voir sur le terrain. On a envie de voir des superstars. C'est ce qui fait grandir le rugby. C'est ce qui donne envie aux jeunes filles et aux jeunes garçons de jouer au rugby et on a envie de le voir jouer.

Un duel de titans attendu

Ce match s'annonce comme un véritable test pour les deux équipes. Les All Blacks, après des victoires contre le Japon, l'Angleterre et l'Irlande, cherchent à terminer leur tournée européenne en beauté. De leur côté, les Bleus, portés par un Dupont en pleine forme, espèrent offrir une performance mémorable à domicile. Et décrocher un 3e succès de rang face à cet adversaire.

Le soutien des supporters français sera essentiel. Le Stade de France, plein à craquer, pourrait bien donner aux Bleus l'énergie supplémentaire nécessaire pour surmonter l'obstacle néo-zélandais. La ferveur du public pourrait jouer un rôle déterminant dans l'issue de la rencontre.

Côté néo-zélandais, on estime que pour l'emporter à Saint-Denis il faudra "nullifier" l'influence du Toulousain sur le jeu des Bleus. Ce samedi, tous les amateurs de rugby auront les yeux rivés sur ce choc au sommet. La performance d'Antoine Dupont sera scrutée, tout comme la capacité des All Blacks à le contenir. Une chose est sûre : le spectacle sera au rendez-vous.