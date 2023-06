RUGBY. Avalanche de blessés pour l'USAP avant l’Access Match face à Grenoble

Avant un match décisif pour le maintien en Top 14, l’USAP déplore deux nouveaux blessés dans son effectif.

Pas de place aux doutes ! “C'est une finale et il y a une incertitude (...) On a préféré prendre les mecs qui sont en pleine forme”, affirme Patrick Arlettaz dans l'Indépendant. Alistair Crossdale et Piula Faasalele ne feront pas partie du voyage. Ils rejoignent ainsi Jeronimo De la Fuente et Afusipa Taumoepeau sur la liste des joueurs indisponibles.

🏉 Access Match - @top14rugby

💊 FC GRENOBLE 🆚 USAP

⏰ Samedi 3 juin - 21h05



Victime d’une déchirure lors de la semaine de préparation du match face à Toulouse (25ᵉ journée), Alistair Crossdale “n'a pas eu suffisamment de temps pour valider toutes les étapes et avoir tous les feux verts”, explique son coach, (l'Indépendant). L’Anglais a joué neuf matchs de Top 14 cette saison et a inscrit deux essais. Piula Faasalele est, lui, un des hommes d’expérience de l’USAP. Double champion de France (2013 avec Castres, 2019 avec Toulouse), le troisième ligne de 35 ans a l’habitude de jouer des matchs à enjeu.

Le FCG perd son serial marqueur

De son côté, le FCG déplore la blessure de Karim Qadiri. L’ailier international marocain (4 sélections) souffrirait d’une fracture au pouce. Avec 12 essais inscrits en 21 apparitions cette saison, l’ailier de 27 ans est un finisseur hors pair. Très peu servi lors de la finale face à Oyonnax, il n’a pas eu l’occasion de montrer tout son talent et avait sûrement à cœur d’être décisif ce samedi face à Perpignan.

Pour rappel, les deux équipes se sont déjà opposées pour une place en Top 14, c’était lors de la finale de Pro D2 2017/18. Les Catalans avaient validé leur ticket sur le score de 38-13. Grenoble avait finalement rejoint son rival dans l’élite, après une écrasante victoire 47-22 face à Oyonnax lors de l’access match. Les Isérois tenteront de récidiver ce samedi 21h05 dans un Stade des Alpes à guichets fermés.