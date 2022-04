RUGBY. TOP 14. Lucu, Villière, purge… comment la presse a jugé la 23ème journée ?

Qu'a pensé la presse française de cette 23ᵉ journée du Top 14 ? Voici la revue de presse de ce week-end avec notamment Toulon/Toulouse ou Castres/Clermont.

Avec peu de changements au classement, la 23ᵉ journée du Top 14 n'a pas connu un scénario surprenant. Seul Bordeaux-Bègles a surpris en allant s'imposer chez le leader Montpellier. Pour le reste, la hiérarchie a été respectée. La presse française d'ailleurs est restée très générale dans son analyse des matchs de ce week-end. On peut d'ailleurs retenir trois faits marquants de cette journée : la purge entre Castres et Clermont en ouverture, Toulouse mis en danger pour la qualification par des Toulonnais en formes, et enfin Maxime Lucu impérial à Montpellier pour mener son équipe à la victoire.

Castres élimine Clermont

Sous une pluie diluvienne et des conditions de jeu horribles, difficile d'en vouloir aux deux équipes de ne pas avoir pu rendre la partie agréable. Les Castrais et Clermontois en sont revenus au jeu au pied. Et c'est Benjamin Urdapilleta, le buteur du CO, est dans les Tops du Figaro qui justifie qu' "Il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais au final, le buteur argentin a inscrit tous les points de cette rencontre, remportée 12-0 par le Castres Olympique face à l'ASM Clermont Auvergne. Quatre pénalités transformées (19e, 23e, 65e, 80e), en autant de tentatives".

Le journal L'Équipe, lui, s'est montré terrible avec Clermont : "On se demande d'ailleurs ce que les Auvergnats ont bien pu faire durant leur stage de deux jours dans le Tarn pour préparer aussi mal ce rendez-vous...". Un zéro pointé au tableau d'affichage pour les Jaunards, ainsi qu'une indiscipline inacceptable pour un rendez-vous aussi important (12 pénalités concédées). Les phases finales s'éloignent pour Clermont.

Toulouse en danger

Le Stade Toulousain peut-il rater les phases finales en 2022 ? La marge des Rouges et Noirs se rétrécit de plus en plus en tout cas. À égalité de points avec Lyon, septième, les hommes d'Ugo Mola vont connaitre une fin de saison délicate entre la Coupe d'Europe et les dernières journées de Top 14. Le Figaro encore, dans son analyse de la rencontre face à Toulon, a pointé du doigt un manque d'ambition des Toulousains :

Les Toulousains, qui se déplaçaient au Vélodrome sans plusieurs cadres laissés au repos (Dupont et Ntamack notamment), n'ont jamais réussi à enflammer une partie qu'ils ont longtemps dominée. Essentiellement soucieux de bien défendre, les Stadistes n'ont pas pris suffisamment de risques pour faire mal à leur adversaire du soir. Le point de bonus défensif obtenu dans les derniers instants permet de ne pas payer trop cher ce manque d'ambition.

En face, un Toulon plus efficace et qui a trouvé la voie de l'essai et de la victoire grâce à l'ailier international Gabin Villière. Un exploit individuel relevé encore par Le Figaro. Le Midi Olympique analyse d'ailleurs dans leur Podcast "Des Mauls et Débats" que "Toulon peut vraiment prétendre à un Top 6". Affaire à suivre donc.

Maxime Lucu le sang froid

C'est l'information du week-end. Le leader Montpellier est tombé à domicile face à son dauphin. Bordeaux-Bègles est de retour pour entamer de la meilleure des manières cette fin de saison. L'Équipe retient en premier la performance des hommes de Christophe Urios d'ailleurs dans son Top et Flop de la journée. "On avait enterré l'UBB un peu trop tôt. Après huit défaites lors de leurs dix derniers matches, les Girondins ont su trouver de ressources morales, physiques et techniques pour s'imposer sur la pelouse de Montpellier (22-23) en clôture de cette 23e journée ".

Enfin encore Le Figaro, qui n'a pas tari d'éloge envers Maxime Lucu. Le demi de mêlée de l'UBB a su marquer la pénalité de la gagne à deux minutes du terme de la rencontre. "C'est grâce à ce genre de joueurs que l'UBB se permet de jouer le haut du tableau ". Rien à ajouter devant ce commentaire.