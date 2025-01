RUGBY. L'Intégrité des joueurs en jeu : L’Appel à la cohérence d’Antoine Dupont

Arbitrage, sécurité, jeu rapide : Antoine Dupont monte au créneau pour dénoncer les incohérences et réclamer un alignement entre théorie et pratique.

Le capitaine du Stade Toulousain, Antoine Dupont, n’avait pas mâché ses mots après le match contre La Rochelle. En conférence de presse ce vendredi à l'orée du choc face aux Sharks, le numéro 9 toulousain a exprimé son incompréhension face aux incohérences entre les discours des instances et les décisions arbitrales. Une prise de position forte, portée par un joueur dont l'avis pourrait faire bouger les choses.

Des incohérences pointées du doigt

Interrogé par le Midi Olympique, Dupont n’a pas caché sa frustration : « Je ne trouvais pas forcément de logique entre les discours qui étaient annoncés et l’arbitrage qu’on a connu sur le terrain. » Selon lui, les consignes encourageant un jeu rapide sont contredites par des décisions arbitrales qui ne sont pas alignées avec la volonté des instances de protéger les joueurs.

« On nous demande de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu et plaquer les numéros neufs à retardement, il n’y a rien de pire pour la continuité du jeu… » Une contradiction qui, selon le capitaine, nuit à la fluidité du jeu et à la sécurité des acteurs : « Quand un joueur ne voit pas l’autre arriver qui le percute, on parle d’intégrité des joueurs… »

La sécurité des joueurs reste au cœur des préoccupations d’Antoine Dupont. Il salue les récentes mesures pour rendre le rugby plus sûr, tout en soulignant la nécessité d’une cohérence entre théorie et pratique : « J’aimerais juste que les discours soient alignés avec la réalité sur le terrain. » Le capitaine appelle à un arbitrage plus clair et adapté pour éviter les situations où l’intégrité physique est mise en danger. Un message qui ne remet pas en cause l’engagement physique inhérent au rugby, mais plaide pour un meilleur équilibre entre intensité et sécurité.

Un enjeu pour le rugby de demain

Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, est venu renforcer les propos de son capitaine dans une interview via La Dépêche. Pour lui, Antoine Dupont joue un rôle essentiel dans ce débat grâce à son statut : « Il est un canal de diffusion plus pertinent que ce que je pourrais l’être. » L’entraîneur a également rappelé que la sécurité des joueurs devait primer sur le reste, même au prix de sanctions sévères contre les comportements dangereux, y compris au sein de son propre effectif.

Quand un joueur du Stade Toulousain ou d’ailleurs met en danger son adversaire par des attitudes qui ne sont pas correctes, il faut qu’il soit sanctionné. Personne ne déroge à la règle et si j’ai un joueur de chez moi qui se comporte comme ça, il fera partie de ceux qui regarderont les autres jouer. Tu mets ton équipe en danger, tu mets l’adversaire en danger et il n’y a aucun intérêt à faire ça. (Source : Actu.fr)

Au-delà de la simple critique, Dupont et Mola adressent un message constructif, alors de nouvelles règles seront appliquées prochainement : protéger les joueurs tout en rendant le rugby plus attractif. « Ce sont de bonnes mesures qui permettront au rugby de progresser et d’être plus agréable à regarder, » confie Dupont. En incitant les équipes à jouer davantage, ces ajustements pourraient répondre aux attentes croissantes des spectateurs en quête de spectacle. Tout en garantissant la sécurité des acteurs sur le pré.